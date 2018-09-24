Календарь событий: как Гитлер и Сталин делили Польшу, история первого в мире брачного агентства, зачем спекулянты затеяли «черную пятницу» и как едва не началась ядерная война

24 сентября

Неделя начинается с Международного дня караванщика. Это праздник всех тех, кто имеет отношение к транспортным колоннам и караванам. Его учредила в 1995 году Международная ассоциация по рационализации транспортно-грузовых операций. О выборе даты есть две версии. Первая – она приурочена к дню рождения известного британского мореплавателя и навигатора 16–17 веков Уильяма Адамса, который считается первым европейцем, достигшим берегов Японии. После своего морского похода в 1597-1600 годах Уильям Адамс прожил в стране восходящего солнца 20 лет, сыграв большую роль в развитии торговых отношений Японии с Англией и Голландией. По другой версии, Международный день караванщика приурочен к окончанию Хиджры - праздник в честь переселения пророка Мухаммеда и первых мусульман из Мекки в Медину. Слово «караван» означает группу людей, путешествующих вместе, причем в компании вьючных животных - верблюдов, лошадей, ослов. Самым известным караванным маршрутом был Великий шелковый путь, соединявший Китай со странами Средней Азии, он известен со 2 века до нашей эры.

В этот день в 1852 году французАнри Жиффар совершил первый в мире полет на дирижабле с паровым двигателем.

В 1869 году 24 сентября управляющие железной дорогой Erie Railroad и финансовые спекулянты Джей Гулд и Джеймс Фиск спровоцировали панику на Нью-Йоркской фондовой бирже, событие вошло в историю США как «черная пятница». Паника стала следствием хитрой схемы, которую разработали спекулянты в августе 1869 года, чтобы добиться роста тарифов на железнодорожные перевозки. Гулд и Фиск собирались купить большой объем золота, спровоцировав вложение денег в зерно, что должно было привести к росту тарифов на транспортировку сельхозпродукции. Сначала все шло по плану. Гулд и Фиск уже в первый день смогли взвинтить цены на золото на 40%, что вызвало ажиотаж среди игроков. Но оппоненты спекулянтов, осведомленные о том, кто стоит за махинациями, вышли напрямую на президента Улисса Гранта, и тот распорядился взять ситуацию под контроль. Казначейство, не предупреждая финансистов, выбросило на рынок много золота, в результате чего курс благородного металла упал сразу на 30%. Спекулянтам удалось избежать разорения, но против них была подана масса судебных исков. «Черная пятница» обернулась затянувшимся упадком Нью-Йоркской фондовой биржи, десятки мелких маклерских контор разорились, а бумаги железнодорожных компаний сильно упали в цене и перешли в разряд «мусорных».

24 сентября 1957 года в Барселоне состоялось торжественное открытие стадиона «Camp Nou» («Новое поле»), который входит в десятку самых величественных стадионов планеты. Первыми его опробовали в дружеской встрече команды «Барселона» и польская «Легия», каталонцы выиграли 4:2. Первый гол в истории стадиона забил игрок клуба «Барселона» Эулохио Мартинес. Своим появлением легендарный стадион обязан жесткому противостоянию двух футбольных клубов - «Барселоны» и «Реала». Оно началось еще в 1902 году и к середине XX века достигло особого накала. К тому времени мадридский «Реал» построил новый стадион Estadio Chamartín. Домашним стадионом «Барселоны» оставался старый «Камп де Лес Корт», который уже не вмещал всех болельщиков. Тогда-то президент «Барселоны» Франсеск Миро-Санс и предложил построить новый стадион. Первоначально бюджет строительства составлял 67 миллионов песет, но из-за сложностей с почвой он был увеличен до 288 миллионов песет. Сразу его назвали Estadi del FC Barcelona (Стадион футбольного клуба «Барселона»). Но болельщики прозвали его «Camp Nou». Народное название прижилось, в 2001 году власти сделали его официальным. С момента своего открытия «Camp Nou» претерпел несколько реконструкций. Сегодня он способен вместить 99 354 зрителя и является самым большим по вместимости в Европе. Здесь проходят не только футбольные матчи, но и концерты именитых звезд. На «Camp Nou» выступали Фрэнк Синатра, Майкл Джексон, Хулио Иглесиас, Лучано Паваротти и другие мировые знаменитости. В 1982 году во время чемпионата мира «Camp Nou» посетил Папа Римский Иоанн Павел II, его торжественно приняли в члены клуба под номером 108 000.

В этот день в 1960 году в США на воду был спущен первый в мире атомный авианосец «Enterprise» проекта CVN-65, который был заложен в феврале 1958 года. В 1964 году он участвовал во вьетнамской войне, в ходе которой восемь раз выходил на боевую службу, а в феврале 1969 года был сильно поврежден взрывом ракеты, в результате чего погибли 27 и были ранены 344 моряка. После восстановительных работ в 1974 году авианосец оснастили истребителями. В ноябре 2012 года «Enterprise» вернулся из своего последнего плавания в составе ВМС США, после чего с корабля были демонтированы реакторы и все вооружение, а он сам был пущен на металлолом.

24 сентября 1999 года у станции метро на Бейкер-стрит в Лондоне был открыт трехметровый бронзовый памятник самому известному в мире детективу Шерлоку Холмсу. Его создал английского скульптора Джон Даблдей. Но памятник - не единственное место в Лондоне, посвященное Холмсу. В марте 1990 года на Бейкер-стрит, 221-б – по адресу, который связан с именем великого детектива, – открылся постоянный музей-квартира Шерлока Холмса. Дом постройки 1815 года британское правительство объявило архитектурным и историческим памятником. Есть еще в мире множество памятных знаков, связанных с именем Холмса. Мемориальные доски украшают бар «Критерион» на Пиккадилли, где Ватсон впервые узнал о Холмсе, химическую лабораторию больницы Св.Бартоломью, где произошла их первая встреча, окрестности Рейхенбахского водопада в Швейцарии и Майванда в Афганистане, где Ватсон получил свое загадочное ранение. А самая первая статуя Холмса появилась в 1988 году в швейцарском Мейрингене, затем в японском Каруидзаве, в 1991 году - на Пикарди-плейс в Эдинбурге, в городе, где родился создатель Холмса - Конан Дойл.

В 1998 году в этот день во французском Лионе впервые была проведена операция по трансплантации руки человеку.

Есть в понедельник и неофициальные праздники, которым мир обязан различным сообществам, в том числе в соцсетях, - День незапланированных безумств и День завершения дел.

Именины у Германа, Дмитрия, Сергея, Феодоры, Евдокии, Петра, Диодора, Ии, Виктора, Романа и Николая.

25 сентября

Во вторник нет официальных международных праздников, но есть значимые памятные даты. Так, 25 сентября 1818 года британский акушер, один из основоположников гемотрансфузии и детской реаниматологии Джеймс Бланделл провел первую в мире операцию по переливанию крови от человека к человеку: донором выступил муж пациентки с послеродовым кровотечением. Бланделл взял у него почти 4 унции крови из руки и с помощью шприца перелил женщине. Операция была удачной. В процессе дальнейших исследований Бланделл отметил ряд факторов, сопровождающих процедуру: свертываемость крови, ее несовместимость, что может привести к смерти больного, воздушная эмболия. При этом он заявил, что никакой мониторинг перечисленных факторов не в состоянии предотвратить смертельные осложнения гемотрансфузии.

В этот день в 1906 году испанский математик и инженер Леонардо Торрес Кеведо продемонстрировал первое в мире радиоуправляемое устройство - «Telekino».

В 1909 году президент ФранцииАрман Фальер открыл в Париже первую международную аэронавтическую выставку. За три дня ее посетили 10 тысяч человек. Изюминкой выставки стал самолет «Блерио XI», на котором конструктор Луи Блерио первым перелетел через Ла-Манш.

В 1910 году американский журналист Уолтер Уэллман предпринял попытку пересечь Северную Атлантику на водородном дирижабле «Америка». Через двое суток экипаж дирижабля - пять человек и собака – был с большим трудом спасен английским судном «Трент».

В 1995 году премьер-министр ИзраиляИцхак Рабин и председатель ООПЯсир Арафат подписали в Вашингтоне развернутое соглашение о создании палестинской автономии на Западном берегу реки Иордан.

Неофициальный праздник - День тикающих часов.

Именины у Семена, Федора, Алексея, Николая, Ивана и Афанасия.

26 сентября

В среду - Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Он был учрежден в 2013 году Генассамблей ООН. Полная ликвидация ядерного оружия на планете является одной из основных и старейших целей деятельности ООН. Она стала предметом первой резолюции Генассамблеи в 1946 году. Затем эта тема неоднократно включалась в повестки заседаний – в 1959, 1975 годах, а также была определена в качестве одной из приоритетных задач первой специальной сессии Генассамблеи по разоружению в 1978 году. В разные годы было подписано множество Договоров о нераспространении ядерного оружия. Но, несмотря на все усилия ООН, на принятие многочисленных многосторонних документов, в мире не была физически уничтожена ни одна единица ядерного оружия. На сегодня в арсеналах различных стран, в общей сложности, насчитывается около 16 тысяч единиц ядерного оружия. Более половины населения планеты живет в странах, имеющих ядерное оружие либо входящих в состав ядерных альянсов.

26 сентября - Европейский день языков. Его проведение Совет Европы инициировал для поддержания языкового разнообразия в Европе. Он был учрежден во время Европейского года языков в 2001 году. В европейских институтах официально равноправно используются 24 языка. Все решения, принимаемые официальными органами Евросоюза, переводятся на все официальные языки входящих в ЕС стран, граждане ЕС вправе обращаться в органы ЕС и получать ответ на свои запросы на любом из официальных языков. На мероприятиях на высшем уровне по необходимости осуществляется перевод выступлений участников на все официальные языки.

Еще в среду - Всемирный день контрацепции. Впервые его отмечали 26 сентября 2007 года по инициативе ряда организаций, занимающихся вопросами репродуктивного здоровья и проблемами планирования семьи. С тех пор он проводится ежегодно. Цель праздника - снижение высокого уровня незапланированных беременностей, а главный девиз - «Контрацепция: это ваша жизнь, это ваша ответственность».

В 1887 году в этот день американский изобретатель Эмиль Берлинер запатентовал граммофон. В 1895 году он основал Berliner Gramophone - первую в мире компанию, занимавшуюся продажей граммофонных записей. Через два года открыл филиал в Великобритании — Gramophone Company, в настоящее время EMI - одна из крупнейших звукозаписывающих компаний мира, еще через год открыл филиал в Германии - Deutsche Grammophon. Более поздние изобретения Берлинера относятся к авиапромышленности. В 1908 году он сконструировал первый легкий самолетный двигатель со звездообразным расположением цилиндров, а в 1919-1926 годах построил и успешно испытал три вертолета. В США Берлинер известен как основатель Общества профилактики заболеваний. Благодаря ему, были приняты законодательные акты о пастеризации молока.

В 1960 году в этот день глава Кубинской Республики Фидель Кастро произнес самую длинную речь в истории ООН. Она длилась 4 часа 29 минут.

В 1977 году 26 сентября первый ток дала Чернобыльская АЭС - первая атомная электростанция на территории Украины. 26 апреля 1986 года на ЧАЭС произошла крупнейшая за всю историю атомной энергетики техногенная катастрофа.

В 1983 году в этот день подполковникСтанислав Петров, выпускник Киевского высшего военного авиационного инженерного училища, предотвратил потенциальную ядерную войну, когда из-за сбоя в системе предупреждения о ракетном нападении поступило ложное сообщение об атаке со стороны США. Последующее расследование установило, что причиной всему послужила засветка датчиков спутника солнечным светом, отраженным от высотных облаков. В своем интервью Петров рассказал следующее: «В результате расследования мы вытащили на свет целый букет недоработок системы космического предупреждения о старте баллистических ракет. Главные проблемы заключались в боевой программе и несовершенстве космических аппаратов. А это - основа всей системы. Все эти недоработки удалось устранить только к 1985 году, когда систему, наконец, поставили на боевое дежурство». 19 января 2006 года в Нью-Йорке в Штаб-квартире ООН Станиславу Петрову была вручена специальная награда международной общественной организации «Ассоциация граждан мира». Она представляет собой хрустальную статуэтку «Рука, держащая земной шар» с выгравированной на ней надписью «Человеку, который предотвратил ядерную войну». 24 февраля 2012 года в Баден-Бадене ему была вручена премия в области немецких СМИ за 2011 год. А 17 февраля 2013 года он стал лауреатом Дрезденской премии, присуждаемой за предотвращение вооруженных конфликтов (25 000 евро). Петров, после выхода в отставку в 1984 году, жил и работал в подмосковном Фрязино. Умер 19 мая 2017 года в возрасте 77 лет.

В 1995 году 26 сентября Украина была принята в Совет Европы.

Неофициальные праздники - День просящихся рюмок и День встречи со старыми друзьями.

Именины у Ильи, Николая, Леонтия, Лукьяна, Петра, Юлиана и Александра.

27 сентября

В четверг - Всемирный день туризма, учрежденный Генассамблей ООН в 1979 году. Дата выбрана неслучайно - в этот день в 1970 году был принят устав Всемирной туристской организации. На сегодня туризм стал одним из наиболее быстрорастущих и важных секторов глобальной экономики. А для некоторых стран туризм является основной статьей дохода. На туризм приходится 10% мирового ВВП, эта сфера в последние годы демонстрирует устойчивость и даже рост, несмотря на экономические кризисы, стихийные бедствия и эпидемии. Кроме того, появление новых технологий, связанных с туризмом, снижение цен на транспорте привели к увеличению числа международных поездок.

Еще 27 сентября - Всемирный день моря. Он отмечается с 1978 года по решению 10 сессии Ассамблеи Межправительственной морской консультативной организации в системе ООН. По данным ООН, за последние 100 лет такие виды рыб, как тунец, треска, марлин были выловлены на 90%. Около 21 миллиона баррелей нефти ежегодно выливается в моря и океаны. Синтетические отходы, сбрасываемые в крупные водоемы, являются причиной гибели миллиона морских птиц и 100 тысяч морских млекопитающих в год. Из-за глобального потепления за последние 100 лет уровень воды в крупных водоемах планеты поднялся на 10-25 сантиметров. А перевозки грузов морским транспортом, как наиболее эффективным и рентабельным способом международных перевозок товаров, также нарушают экосистемы морей и океанов. Есть еще международные праздники, посвященные морям, - Всемирный день водных ресурсов, Международный день Черного моря, День Балтийского моря, День моря в Японии и многие другие.

В 1825 году в Англии началось движение по первой общественной железной дороге. Паровоз, сконструированный Джорджем Стефенсоном, провез поезд с 450 пассажирами из Дарлингтона в Стоктон со скоростью 24 км/ч.

В 1921 году в этот день была предоставлена автономия Православной церкви в Польше.

В 1937 году в городке Альбион штата Нью-Йорк открылась первая школа по обучению Санта-Клаусов.

27 сентября 1938 года Сергей Королев – величайший инженер-конструктор, главный организатор производства ракетно-космической техники и ракетного оружия в СССР и основоположник практической космонавтики, одна из крупнейших фигур XX века в области космического ракетостроения и кораблестроения - был приговорен к 10 годам заключения и отправлен на Колыму. Летом 1938 года 31-летний Королев, тогда начальник отдела ракетных летательных систем московского Ракетного научно-исследовательского института, был арестован по печально знаменитой 58-й статье как участник контрреволюционной троцкистской организации, якобы действующей внутри РНИИ, а также за срыв сдачи новых образцов вооружения. Осенью 1940 года он был переведен с Колымы на новое место заключения – в московскую спецтюрьму НКВД, где под руководством академика Туполева, также заключенного, занимался созданием бомбардировщиков и одновременно разрабатывал проекты управляемой аэроторпеды и нового варианта ракетного перехватчика. В 1942 году Королев был переведен в другое КБ тюремного типа при Казанском авиазаводе, где велись работы над ракетными двигателями новых типов. Королев был освобожден в 1944 году и реабилитирован в апреле 1957 года. Но арест и пребывание в ГУЛАГе навсегда заразили Королева пессимистическим отношением к окружающей действительности. Его любимой поговоркой была фраза «шлепнут без некролога».

В 1946 году Центральный Комитет КП(б)У выступил с критикой украинского сатирического журнала «Перец», основанного в 1927 году, поставив издание под угрозу закрытия. Но все закончилось назначением нового главного редактора, который ввел жесткую цензуру. Лишь с началом «Хрущевской оттепели» в «Перце» наступило возрождение юмора и сатиры. Максимальный тираж журнала в 1986 году составил 3,3 миллиона экземпляров. С приходом цифровых технологий тиражи периодических изданий, в том числе и журнала «Перец», резко сократились. Он стал распространяться по подписке, его тираж составлял около 10 000 экземпляров в месяц. В сентябре 2013 года появились сообщения о том, что «Перец» прекращает свое существование, в декабре 2013 года, из-за нехватки финансирования, он был закрыт. С января 2017 снова журнал снова увидел свет, но уже под новым названием «Перец. Веселая республика».

Неофициальные праздники - День друга, День воспитателя и всех дошкольных работников и День подарков миру.

27 сентября православные отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

Именины у Ивана, Винцента, Дамианта и Космы.

28 сентября

В пятницу - Всемирный день борьбы с бешенством, учрежденный по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства в 2007 году при поддержке множества здравоохранительных организаций. Дата выбрана в связи с тем, что в этот день в 1895 году скончался Луи Пастер - знаменитый микробиолог, один из создателей вакцины против бешенства. Среди инфекционных болезней бешенство занимает особое место в силу абсолютной летальности - если в первые же часы не оказать зараженному человеку необходимую помощь, он неминуемо погибнет. По данным Альянса по борьбе с бешенством, ежегодно в мире 55 тысяч человек умирают от бешенства - в среднем, один человек каждые 10 минут. Ежегодно вакцины от бешенства получают более 15 миллионов человек. Однако из-за высокой стоимости, лекарство недоступно жителям многих развивающихся стран.

Еще 28 сентября - Международный день правовых знаний. Цель праздника — повысить осведомленность о праве граждан на доступ к социально значимой информации. Право на информацию закреплено в международном законодательстве, в частности, в статье 19 Международного пакта о гражданских и политических правах, статье 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Национальные законы о доступе к информации приняты в 95 странах, в том числе в Украине.

В этот день в 1618 году в Брюсселе был открыт первый в мире ломбард. В том же виде такие учреждения существуют и работают сегодня. Ломбард был открыт под маркой Дома Ломбарди, отсюда и произошло слово «ломбард», который вскоре стал владельцем сети залоговых учреждений по всей Европе, его клиентами были даже королевские семейства. Первые письменные упоминания о ломбардах есть в греческих и римских источниках. В Китае учреждения, работающие по данному финансовому принципу, существовали еще более 3000 лет назад. В Европе кредиты под залог имущества впервые появились в средние века. Родоначальниками в этом направлении являются Англия и Бельгия. Из-за трудностей в экономике и проблем банковской системы эта финансовая практика получила широкое распространение в европейских странах, а затем и по всему миру.

28 сентября 1864 года на международном собрании в Сент-Мартинс-холле в Лондоне, организованном английскими и французскими рабочими, был учрежден Первый Интернационал - первая в мире международная организация рабочих для защиты своих прав и интересов. В собрании, на котором присутствовало более двух тысяч человек, участвовали также представители польских, итальянских, ирландских и немецких рабочих, был там и Карл Маркс, который еще в 1848 году выдвинул призыв: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Он вошел в избранный на собрании руководящий комитет (позже называемый Генеральным советом). Подготовленные Марксом Учредительный манифест и Устав Первого Интернационала были утверждены Генеральным советом 1 ноября того же года. Главный их тезис - «освобождение рабочего класса должно быть завоевано самим рабочим классом». Объединяя вокруг себя наиболее революционно настроенных членов совета, Маркс фактически возглавил Первый Интернационал. В отдельных городах и странах Европы создавались секции международного товарищества рабочих – местные организации. Генеральный Совет находился в Лондоне. Первый Интернационал прекратил свое существование после раскола в руководстве в 1876 году.

28 сентября 1939 года главы внешнеполитических ведомств сталинского СССР и нацисткой Германии Молотов и Риббентроп подписали договор «О дружбе и границе», закрепивший ликвидацию Польши как единого государства и подтвердивший ранее заключенный пакт Молотова-Риббентропа от 23 августа 1939 года. К договору прилагалось несколько секретных протоколов. Они определяли порядок совершения обмена советскими и германскими гражданами между обеими частями разделенной Польши, закрепляли зоны центрально-европейских «сфер интересов» в соответствии с Пактом Молотова-Риббентропа, а также устанавливали обязательство сторон пресекать любую «польскую агитацию». Согласно договору, правительства СССР и Германии, после распада польского государства, рассматривали исключительно как свою задачу – «восстановить мир и порядок на этой территории и обеспечить народам, живущим там, мирное существование, соответствующее их национальным особенностям». В ходе вторжения в Польшу немцы заняли Люблинское воеводство и восточную часть Варшавского воеводства, территории которых в соответствии с Пактом находились в сфере интересов Советского Союза. Чтобы компенсировать СССР эти потери, был составлен еще один секретный протокол к договору, в соответствии с которым Литва, за исключением небольшой территории Сувалкийского района, переходила в сферу влияния СССР. Этот обмен позволил Советскому Союзу занять Литву 15 июня 1940 года и основать Литовскую ССР.

В этот день в 2000 году израильский премьер Эхуд Барак впервые признал возможность раздела Иерусалима. По его словам, мирное соглашение с палестинцами, в случае его заключения, будет содержать договоренность о том, что западная часть города остается столицей Израиля, а восточная станет столицей Палестинского государства.

Неофициальный праздник - День рассматривания мелочей.

Именины у Акакия, Максима, Никиты, Степана, Федота, Иосифа, Марка, Дмитрия, Андрея, Людмилы, Ивана, Марии, Петра, Николая, Семена и Якова.

29 сентября

В субботу - Всемирный день сердца, учрежденный в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца. Идею поддержали Всемирная организация здравоохранения и ЮНЕСКО. Первоначально день проводился в последнее воскресенье сентября, а с 2011 года у него появилась фиксированная дата - 29 сентября. В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смерти и инвалидности в мире: ежегодно они уносят более 17 миллионов человеческих жизней. 80% случаев преждевременной смерти от инфарктов и инсультов можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни, контролировать употребление табака, питание и физическую активность. Кстати, нездоровый образ жизни, который приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, чаще всего формируется в детском и подростковом возрасте, а с возрастом риск сердечно-сосудистых заболеваний только повышается. Поэтому профилактику следует начинать с детства.

29 сентября 1650 года в Лондоне состоялось открытие первого в мире брачного агентства. Ее основал англичанин Генри Робинсон. Несколько веков в Европе функции свадебных контор исполняли свахи, их работа считалась почетной и высоко оплачивалась. Они в большей степени были некими координаторами слияния капиталов. К тому же свахи великолепно исполняли роль современной «желтой прессы», разнося последние новости в виде слухов и сплетен. Перейдя на услуги брачных агентств, клиенты, а это были люди состоятельные, не только указывали пожелания относительно данных интересующей особы, но и требовали информацию о размере приданого. Ибо брак во все времена для богатых людей - в первую очередь, выгодная сделка. Одним из первых клиентов Робинсона был сэр Джон Даймли, он пожелал создать семью с молодой женщиной с состоянием не менее 300 гиней (сейчас - около 500 тысяч долларов). Причем ему было не важно, является ли она девственницей, вдовой или беременной.

29 сентября 1829 года в Лондоне сэром Робертом Пилем была сформирована и начала действовать гражданская полиция Большого Лондона, впоследствии получившая название Скотланд-Ярд. Первоначально ее штат насчитывал 1000 сотрудников, обслуживающих территорию в радиусе 7 миль, на которой тогда проживало 2 миллиона человек. Название Скотланд-Ярд произошло от первоначального местоположения штаб-квартиры полиции. Считается, что в этом районе несколько веков назад располагались миссии шотландских королей, а двор, образуемый несколькими улицами, получил название «Шотландский двор» – Скотланд-Ярд. Современная штаб-квартира полиции Большого Лондона – крупнейшее полицейское учреждение в Англии - расположена в районе Вестминстер. Сейчас в штате Скотланд-Ярда свыше 40 тысяч сотрудников, обслуживающих Лондон и его пригороды на площади 620 квадратных миль с населением свыше 7 миллионов человек. Кроме обеспечения столицы полицейскими и следователями, Скотланд-Ярд выполняет и другие задачи: следит за транспортом в Лондоне, выдает водительские права, контролирует парки такси и автобусы, занимается гражданской обороной, эксплуатацией зданий, разыскивает пропавшие вещи, регистрирует иностранцев, ведет протоколы расследований по всей стране. Скотланд-Ярд стал всемирно известным символом полиции, а его детективы – герои многих произведений и фильмов.

29 сентября 1941 года начались массовые расстрелы мирного населения в местечке Бабий Яр под Киевом. Многие историки называют трагедию Бабьего Яра началом Холокоста – политики целенаправленного истребления еврейского народа, проводимой нацистской Германией. 9 сентября 1941 года в ходе четко спланированной операции все еврейское население города было собрано под предлогом перемещения его на новое место жительства. Добровольно отказались прийти и спрятались, почуяв беду, единицы. Все, кто пересек границу оцепления, обратно уже не вернулись… Первый массовый расстрел в местечке Бабий Яр произошел несколькими днями ранее, тогда было расстреляно более 700 пациентов психиатрической клиники. А 29 сентября фашисты начали уничтожение евреев Киева. За два дня в Бабьем Яру были расстреляны свыше 33 тысяч человек. Эта цифра приблизительная, так как не велся учет малолетних детей, которые разделили учесть своих родных. Массовые расстрелы в урочище Бабий Яр продолжились в октябре 1941 года, когда, вслед за еврейским населением Киева, были казнены политработники и коммунисты из числа военнопленных красноармейцев. За два дня в оврагах Бабьего Яра вблизи Киева фашистами было истреблено около 60000 человек. Расстрелы продолжались здесь весь период оккупации. После расправы над евреями основными жертвами последующих расстрелов стали цыгане и военнопленные. Осенью 1943 года, после коренного перелома в войне, оккупанты стали заметать следы своих преступлений – руками военнопленных концлагерей тела расстрелянных в урочище Бабий Яр извлекались из земли и сжигались. Но ликвидировать все останки не смоги из-за их огромного количества. После завершения Второй мировой войны руководители массовых казней под Киевом предстали перед военным трибуналом. 29 человек, которым удалось спастись во время массового расстрела 29-30 сентября 1941 года, дали показания. А на территории Бабьего Яра было установлено несколько памятников как жертвам Холокоста, так и остальным гражданам, погибшим там.

В 1983 году в этот день состоялся первый полет самолета Ан-74.

В 1998 году в этот день произошло крупнейшее в Японии после Второй мировой войны банкротство. На тот момент в стране бушевал экономический кризис. Он и привел к тому, что о нежизнеспособности объявила лизинговая компания «Джапан лизинг корпорэйшн», долги которой превысили 16 млрд долларов.

Неофициальные праздники - День осеннего одиночества и День таблицы умножения.

Именины у Виктора, Григория, Людмилы, Куприяна, Алексея, Иосифа, Сергея, Дорофея и Михаила.

30 сентября

В воскресенье - Международный день переводчика, учрежденный по инициативе Международной федерации переводчиков (FIT). Сама FIT была основана в 1953 году в Париже и на сегодня объединяет представителей более 100 ассоциаций переводчиков из более чем 60 стран мира. Дата выбрана неслучайно: 30 сентября 420 года скончался Иероним Стридонский - один из четырех латинских отцов Церкви, писатель, историк, переводчик. Он считается покровителем переводчиков. Стридонский был человеком могучего интеллекта и огненного темперамента, много путешествовал и в молодости совершил паломничество в Святую Землю. Позже он удалился на четыре года в Халкидскую пустыню, где жил отшельником-аскетом. Здесь он изучал еврейский и халдейский языки, его спутниками были, по его словам, «лишь скорпионы и дикие звери». В 386 году Иероним обосновался в Вифлееме. Именно здесь в течение долгих лет он переводил Библию — Ветхий и Новый Заветы на латинский язык. Одиннадцать столетий спустя его версия была провозглашена Тридентским собором как официальный латинский текст Священного Писания (Вульгата). Кроме того, считается, что Иероним был создателем глаголицы. Согласно популярной притче, Иероним вынул занозу из лапы льва, который с тех пор стал его преданным другом. В бесчисленных картинах святой Иероним изображается ученым, сидящим в келье, пишущим, а рядом с ним расположился лев.

Еще в воскресенье - Международный день глухих, был учрежден в 1951 году в честь создания Всемирной федерации глухонемых (WFD). Он завершает последнюю полную неделю сентября, которая отмечается как Международная неделя глухих. По статистике, нарушениями слуха страдает каждый девятый человек. Его теряют в результате травмы, болезни или врожденных пороков. На планете 2500 языков. Но есть и еще одна форма общения - язык взгляда и жестов. Всемирная федерация глухих, объединяющая на сегодня 132 национальные организации пяти континентов, в 1950-е годы для обслуживания международных мероприятий глухих (конгрессов, симпозиумов, конференций, спортивных состязаний) разработала Жестуно - систему жестов. В 1760 году аббат де Л’Эпе основал первую школу во Франции для плохо слышащих - Парижский институт глухих. Он является основоположником мимического метода и большим сторонником жестового языка. История доказала, что глухие люди - не отшельники. Они ведут активный образ жизни. Есть в истории десятки примеров великих личностей, которые были глухими. Один из них - Пьер де Ронсар, поэт эпохи Возрождения, которого называли «принцем французских поэтов», он также был прекрасным фехтовальщиком и танцором. В историю вошла его замечательная фраза «С плохим слухом во дворце делать нечего». История знает и другие великие имена: Виктор Гюго, Людвиг Ван Бетховен, Антонио Станьоли, Клод-Андре Десен, Жан-Жак Руссо и другие. В настоящее время разными нарушениями слуха страдает около 650 миллионов человек — каждый девятый житель планеты. В Украине, согласно статистике, аудитория глухих насчитывает около 100 тысяч человек. В стране действуют 32 школы для глухих детей и 26 школ для слабослышащих.

30 сентября есть и национальный праздник - Всеукраинский день библиотек, учрежденный указом президента в 1998 году. Первые библиотеки в Киевской Руси стали открываться при церквях и монастырях после принятия христианства в 988 году. Самой большой и богатой на то время была библиотека Софии Киевской, основанная в 1037 году Ярославом Мудрым. В ней насчитывалось около 900 томов рукописных книг. Книги, которые выходили из мастерских Софийского собора, стали основой многих крупных библиотек, в частности, библиотеки Печерского монастыря, которая с конца 11 века стала крупнейшим центром культурной жизни Киевской Руси. Во время монголо-татарского нашествия много книг погибало. Сохранились считанные экземпляры. Самые известные: Рейнское евангелие, которое дочка Ярослава Мудрого Анна вывезла во Францию из Киева, на этой книге приносили клятву французские короли, а в настоящее время дают клятву президенты Франции, Остромирово евангелие, два Изборника 1073 и 1076 годов, Мстиславово евангелие 12 века. В Западной Украине активное библиотечное движение началось с создания Галицко-волынского княжества, приблизительно с 13 века. С появлением книгопечатания в середине 15 века произошло большое изменение во всем европейском книгоиздании и, естественно, библиотечном деле. Значительное развитие библиотеки приобрели в 16 веке, большие книгохранилища появились при школах в Остроге и во Львове. В 17 веке была организована библиотека Киевской академии. В 18 веке значительные библиотеки имели зажиточные благородные семьи, казацкие старшины, епископы, монастыри, разные школы. Во второй половине 19 — начале 20 века в Западной Украине, которая входила на то время в состав Австро-Венгрии, действовала сеть культурно-образовательных ячеек «Просвіта». Это общество уже в 1914 году имело по всему краю 78 филиалов, 2944 читальни. В 1914 году собственные читальни действовали в 75% украинских населенных пунктов Галичины, в 1939 году сетью филиалов и читален «Просвіти» было охвачено 85% западноукраинских земель. В советские времена библиотечное дело стало частью государственной политики. Сегодня в Украине насчитывается около 40 тысяч библиотек. Услугами книгохранилищ и библиотек пользуются более 17,5 миллиона человек.

В последний день сентября, в день большого православного праздника - Дня святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, Украина отмечает День усыновления. Вера, Надежда и Любовь, олицетворяющие главные христианские добродетели, являются покровителями этого праздника. На сегодня в детских домах, домах ребенка и интернатах Украины содержится 104 тысячи детей. Из них усыновлению подлежат 18 тысяч малышей.

В этот день в 1630 году был вынесен смертный приговор первому преступнику в Америке - Джону Биллингтону. Он был повешен за убийство.

В 1846 году в Чарльстоне штата Массачусетс доктором Уильямом Мортоном был впервые вырван зуб с использованием анестезии - диэтилового эфира.

В 1882 году в американском городке Эпплтон на реке Фокс заработала первая в мире гидроэлектростанция, которая подавала электричество потребителям по системе Эдисона. Мощность динамо-машины, приводимой в движение водяным колесом, составляла 12,5 кВт. Построенная владельцем бумажной фабрики Роджерсом, она была способна освещать его дом, фабрику и соседние строения.

В 1901 году в этот день во Франции была введена обязательная регистрация автомобилей, которые могут достигать скорости более 36 км/ч.

В 1902 году был запатентован искусственный шелк - вискоза.

В 1906 году в Париже был дан старт первым международным состязаниям на воздушных шарах, наполненных горячим воздухом. На следующий день победителем стал лейтенант американской армии Фрэнк Лам, приземлившийся в английском городке Уитби.

В 1980 году в этот день в Израиле была введена новая валюта - шекель.

В 1994 году 30 сентября Верховный суд Канады постановил, что мужчина, обвиненный в сексуальном домогательстве, может использовать в качестве смягчающего обстоятельства факт своего опьянения.

Неофициальные праздники - День мурлыканья и потягивания, День улета и День права на богохульство.

Именины у Веры, Надежды, Любови, Александры, Ильи, Мирона, Дмитрия, Ирины, Нила, Зенона, Павла и Ивана.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь…

Нана Черная