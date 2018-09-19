На Закарпатье у депутата райсовета нашли венгерский паспорт - СМИ

Депутат сложил мандат после того, как на границе у него нашли венгерский паспорт.

Депутат Береговского райсовета на Закарпатье сложил мандат, поскольку у него нашли венгерский паспорт.

Решение о том, что Кароль Берки сложил мандат депутат райсовета было объявлено во время сегодняшней сессии, передает Mukachevo.net.

Кароль Иштванович Берки был избран депутатом от КМКС (Общество венгерской культуры Закарпатья) и проживает в селе Вары Береговского района.

Причина сложения мандата депутатом на сессии не оглашалась, только его заявление о сложении мандата.

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В то же время, по информации источников как в КМКС, так и в силовых органах Закарпатья, что причина этого кроется в том, что у Кароля Берки обнаружили на границе венгерский паспорт во время тщательного осмотра. Это произошло несколько дней назад.

Ранее стало известно, что в консульстве Венгрии в Берегово на Закарпатье украинцам выдают венгерские паспорта.