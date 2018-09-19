Полная разруха: оккупанты уничтожают один из главных символов Крыма (фото)

У Митридатской лестницы – символа города Керчь - разрушаются ступени и пролеты.

В Керчи разрушается Митридатская лестница, на укрепление которой оккупанты потратили 167 миллионов рублей (около 66 миллионов гривень). Она является памятником архитектуры и считается одним из главных символов Керчи.

Сейчас лестница огорожена временными заборами, никаких следов деятельности строительных бригад здесь не наблюдается, пишут "Крым. Реалии".

Читайте такжеЖивотные умирают в мучениях: крымчане рассказали о жутких последствиях "химатаки"

Заросли плюща оплетают каменную кладку Митридатской лестницы, разросшиеся деревья перекрывают проход по пролетам. Каменные ступени крошатся, разрушаются пролеты лестницы. Ранее популярная среди туристов и местных жителей, сейчас лестница в центре Керчи опустела. Днем здесь греются на солнце бродячие коты, по вечерам компании прохожих распивают спиртные напитки.

Митридатская лестница – символ города Керчь и одна из главных его достопримечательностей. Она была возведена в 1840 году в честь античного царя Митридата и ведет на гору Митридат к Обелиску славы и древнему античному городу Пантикапею. Лестница насчитывает 436 ступеней. Ее каменные пролеты украшают скульптуры мифических существ – грифонов.

Как сообщал УНИАН, в Кремле заявили, что вопрос о принадлежности Крыма для России закрыт.