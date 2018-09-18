В Кремле заявили, что вопрос о принадлежности Крыма для России закрыт

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пробуксовка с выполнением положений Минских договоренностей происходит по «вине Киева».

В Кремле заявили, что восстановление территориальной целостности Украины может обсуждаться только в рамках Минских соглашений, а не Будапештского меморандума.

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН, согласится ли Кремль вернуться к обсуждению вопроса о восстановлении территориальной целостности Украины в рамках Будапештского меморандума.

«Урегулирование на юго-востоке Украины может свершиться только в результате имплементации Минских договоренностей. Все страны сходятся во мнении относительно безальтернативности этого документа и ориентируются на то, что этот документ должен быть выполнен», - отметил Песков.

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По его словам, пробуксовка с выполнением положений Минских договоренностей происходит по «вине Киева».

При этом Песков подчеркнул, что касательно Крыма этот вопрос для РФ закрыт.

Как сообщал УНИАН, 28 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что сегодня все вынуждены признать неэффективность Будапештского меморандума.

"Грубо нарушая Будапештский меморандум, Россия своими действиями не только растоптала фундаментальные принципы международного права, но и подорвала основы режима нераспространения. И сейчас критически важно, что в то время, когда наши военные держат восточный фронт, наши дипломаты параллельно должны диверсифицировать гарантии национальной безопасности Украины", - отметил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Украина сделала еще один шаг к отказу от Договора о дружбе с Россией. До 30 сентября Россия будет проинформирована нотой МИД о желании Украины прекратить действие договора.