Шокирующие масштабы: Ukrainianpeopleleaks подсчитал, сколько украинцев покинуло страну с конца марта

Эксперты уверены, для того, чтобы у украинцев пропал стимул искать работу за границей, уровень заработных плат в Украине должен достичь около 500 евро.

С 20 марта 2018 года из Украины выехало 518 333 человек. Большая часть из них - трудовые мигранты. Каждую минуту это число увеличивается на 2 человека.

Об этом говорится на сайте ukrainianpeopleleaks.com, который в режиме онлайн отслеживает количество мигрантов. Название площадки созвучно с WikiLeaks. Это международная некоммерческая организация, которая публикует секретную информацию из анонимных источников.

Отметим, в консенсус-прогнозе Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) и в отчете Национального банка Украины риск от трудовой миграции поставили с один перечень с последствиями от разрыва сотрудничества с МВФ.

Как пояснил "Обозревателю" эксперт в сфере зарубежного рынка труда Ярослав Мазур, для того, чтобы у украинцев пропал стимул искать работу за границей, уровень заработных плат должен достичь около 500 евро. К слову, согласно данным крупного кадрового портала, зарплаты в столице уже достигли этого уровня.

Напомним, в Украине появилась онлайн-платформа, которая наглядно показывает масштабы трудовой миграции.