День отца в Украине: история праздника и поздравления

В третье воскресенье сентября отмечают Всенародный День отца в Украине.

День отца — ежегодный праздник в честь отцов, отмечаемый в большинстве социально развитых стран. В Украине статус официального этот праздник не имеет.

Сейчас День Отца отмечается в Украине в третье воскресенье июня или в третье воскресенье сентября.

День отца в Украине

День отца в Украине официально не определен, зато признан как Всенародный и отмечается в третье воскресенье сентября. Этот статус День отца в Украине было определено представителями четырех министерств, общественных и религиозных организаций на Первом Всеукраинском общественном форуме «Важность роли отца в семье и обществе», который прошел в Киеве в 2008 году.

В сентябре 2013 года правительство поддержало проект указа президента о введении в Украине День отца. Согласно проекту Указа, отмечать праздник предлагается каждое третье воскресенье сентября. Гуманитарный комитет Администрации президента Украины разработал данный проект и дал ему положительную оценку.

С предложением введения этого дня в Украине выступили представители МОО «Международный Центр Отцовства», основав в октябре 2006 г. Общественную инициативу «День Отца». В рамках этой инициативы было собрано 10 тыс. подписей от граждан под письмом к президенту Украины с предложением ввести День Отца на государственном уровне. Также в 2007 году было проведено во Львове, Кировограде и Днепре региональные общественные форумы представителей государственных, общественных и религиозных организаций «Роль мужчины как отца в семье и обществе».

18 сентября 2008 года при поддержке Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта — Первый всеукраинский общественный форум в Киеве в Октябрьском дворце. В форуме приняли участие около 500 участников от 57 общественных организаций, 23 представителя малого и среднего бизнеса, 18 религиозных организаций и объединений, 12 представителей СМИ. На форумах участники обсуждали идеологическую составляющую наличии такого праздника. Было признано, что для украинского общества важно вернуться к модели хорошего отца, что отвечает за сохранение жизни ребенка от его зачатия; в партнерстве с мамой активно участвует в воспитании; обеспечивает семью материально, но таким образом, чтобы было время на развитие здоровых отношений в семье; воспитывает детей на принципах высокой морали своим личным примером.

Читайте такжеВ Украине хотят изменить правила выезда за границу детей разведенных родителей (видео)

Идея введения Дня Отца была широко поддержана общественностью и освещена в СМИ. В тот же 2008 год МУСМС в сотрудничестве с общественностью подготовило проект указа Президента Украины «О дне отца», что было одобрено Гуманитарным правительственным комитетом при Кабинете Министров Украины. В декабре 2008 года КМУ, ссылаясь на финансовый кризис, отложил принятие решения по ряду указов к улучшению экономической ситуации в стране. Среди них был и упомянутый указ.

Учитывая ситуацию, по инициативе МОО «Международный Центр Отцовства», от имени представителей общественных и религиозных организаций участников Первого всеукраинского форума, Всеукраинский общественный комитет по поддержке семьи и ответственного отцовства, 18 сентября 2009 года во время пресс-конференции в УНИАН, объявил третье воскресенье сентября Всенародным Днем Отца в Украине.

В 2013 году внедрение Дня Отца становится одной из задач выполнения Государственной целевой социальной программы поддержки семьи до 2016 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 15.05.2013 № 341

На выполнение указанной программы Минсоцполитики Украины было разработано и согласовано с центральными органами исполнительной власти проект Указа президента Украины «О Дне отца», который предложено отмечать ежегодно в третье воскресенье сентября. Указанный проект указа 23 сентября 2013 года было одобрено правительством Украины и направлен на рассмотрение Президенту Украины (письмо Кабинета Министров от 04.10.2013 № 12561/0/2-13).

Введение Дня отца вносится в проект решения как рекомендация к президенту Украины Парламентских слушаний «Семейная политика Украины — цели и задачи» от 17 июня 2015 года

В День отца не забудьте поздравить папу с праздником.

Поздравления с Днем отца

Дорогие папочки, папы, родители! Поздравляем вас! Будьте опорой, советчиками и помощниками. Будьте счастливыми и любимыми!

***

Папочка! Спасибо за старания, за приложенные усилия и за упорство! Благодаря тебе моя жизнь стала счастливой! Искренне и от души обещаю беречь мое счастье! Ты у меня самый чуткий, самый добрый и самый славный! Обещаю, что буду ценить и любить свою половинку, как и тебя! Прими мою благодарность за оказанную мне помощь. Надеюсь, что и в дальнейшем в тяжелые дни ты будешь меня поддерживать. А я буду благодарить тебя своей заботой, любовью и вниманием!

***

С Днем отца, мой милый папа,

Поздравляю я тебя.

И скажу: «Ты самый лучший,

Очень я люблю тебя».

Папой быть не так-то просто,

Это знаем ты и я.

Но с обязанностью этой

Ты справляешься всегда.

В праздник, папочка, желаю

Я тебе лишь одного:

Чтоб здоровье, мой хороший,

Всегда было о-го-го.

***

Ты отец — глава семьи,

Лучше в мире не найти.

Ты и друг наш, и учитель,

Мамин ты телохранитель.

С днем отца, тебя родной,

Мы гордимся все тобой!

Тебе здоровья мы желаем,

И крепко-крепко обнимаем!

***

С Днем отца поздравляю сердечно!

И с трудом подбирая слова,

Я скажу, что горда бесконечно

За поступки твои и дела.

Ты учил меня мудрости разной,

Много думать, людей уважать,

В жизни сложной и многообразной

За слова и дела отвечать.

Да, порой с тобой было непросто

Нам друг друга понять до конца.

Но я знаю, что нету на свете

Лучше и терпеливей отца.

***

Папа, с Днем отца! Желаю тебе всегда оставаться таким же крепким и сильным, быть настоящим добытчиком и оставаться надежной опорой для всей нашей семьи. Желаю, чтобы ты был счастлив и здоров.