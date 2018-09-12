Миллионы вопросов или вопрос на миллион: как # ДопитливихDay изменит мир

Какую профессию выбрать, чем заниматься, чтобы гордиться собственными достижениями и достижениями? Поступать в институт или заниматься геймингом? Как работать и зарабатывать, чтобы путешествовать и открывать новое? Выбирать всегда непростая задача. Миллионы вопросов и сомнений, но свой выбор - он самый дорогой.

Каждый день мы выбираем: друзей, чем будем заниматься, где наши таланты и навыки будут максимально востребованы, пути и вершины, которые будем преодолевать и покорять.

#ДопитливихDay - для амбициозных, таких для таких, кто мечтает о Grammy, Каннских львах, Нобелевской премии, Олимпийском золоте, Коронации слова, Пулитцеровской премии, Телетриумфе, Бафте, Золотом Глобусе и этот перечень бесконечен. Но как выбрать и с чего начать?

Все ответы на #ДопитливихDay, от людей, чьи имена уже стали синонимами успеха и достижений в профессии. 12 самых популярных профессиональных направлений, более 100 профессий будущего, 20 звездных экспертов - все это #ДопитливихDay.

«# ДопитливихDay - это шанс задать вопросы и получить профессиональный ответ, узнать настоящую цену успеха и самый проверенный путь к нему. Уверены, что людей счастливых и успешных в нашей стране должно становиться больше! Мы верим в это, потому придумали и приглашаем всех посетить #ДопитливихDay», - рассказывает организатор мероприятия Анастасия Жданова.

Впечатляющие Инста и фотозоны, подарки и множество фана, но с пользой для будущей карьеры и профессии- мечту ждут тебя, присоединяйся к #ДопитливихDay!

Когда: 29 сентября, стартуем в 12.00

Где: ул Луговая 12, ТРЦ «Караван»

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