Порошенко продлил осенний призыв в армию
17:41, 10 сентября 2018Общество
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Осенний призыв увеличится еще на один месяц и продлится с октября по декабрь 2018 года.
Призыв будет длиться три месяца / УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко увеличил срок призыва на срочную военную службу в 2018 году с 2 до 3 месяцев.
Соответствующий указ от 10 сентября обнародован на сайте главы государства.
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Им вносятся изменения в предыдущий указ от 15 февраля. В соответствии с ними, осенний призыв увеличится еще на один месяц и продлится с октября по декабрь 2018 года.
Как сообщал УНИАН, Рада уравняла права женщин и мужчин в ВСУ. По закону, женщины выполняют воинский долг на равных началах с мужчинами (за исключением случаев, предусмотренных законодательством по вопросам охраны материнства и детства, а также запрещения дискриминации по признаку пола).
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