Порошенко продлил осенний призыв в армию

Осенний призыв увеличится еще на один месяц и продлится с октября по декабрь 2018 года.

Президент Украины Петр Порошенко увеличил срок призыва на срочную военную службу в 2018 году с 2 до 3 месяцев.

Соответствующий указ от 10 сентября обнародован на сайте главы государства.

Читайте такжеВ уставе Вооруженных сил оставляют советское обращение "товарищ"

Им вносятся изменения в предыдущий указ от 15 февраля. В соответствии с ними, осенний призыв увеличится еще на один месяц и продлится с октября по декабрь 2018 года.

Как сообщал УНИАН, Рада уравняла права женщин и мужчин в ВСУ. По закону, женщины выполняют воинский долг на равных началах с мужчинами (за исключением случаев, предусмотренных законодательством по вопросам охраны материнства и детства, а также запрещения дискриминации по признаку пола).