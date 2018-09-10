Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября: что нельзя делать в этот день

Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября - это не праздник, а скорее почитание памяти пророка.

Каждый год усекновение главы Иоанна Предтечи отмечается 11 сентября. В 2018-м праздник приходится на вторник.

Предтечей Иоанна Крестителя называют потому, что он предшествовал Христу, то есть готовил людей к принятию Сына Божьего на земле. Крестителем – так как крестил Иисуса Христа в водах Иордана.

Голову Иоанну Крестителю отрубили по приказу правителя Галилеи Ирода. Пророк осуждал царя за неправедную жизнь, поэтому его и возненавидела жена Ирода Иродиада.

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Как-то во время празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады Саломея настолько угодила царю своими танцами, что тот пообещал выполнить любую ее просьбу. По наущению матери Саломея потребовала подать ей на блюде голову Иоанна Крестителя, что и было сделано.

Усекновение главы Иоанна Предтечи: что нельзя делать в этот день:

- это день строгого поста, поэтому запрещено есть не только мясное и молочное, а даже рыбу. Считается, что, проведя этот день на хлебе и воде, можно просить Бога об исцелении болезней;

- держать в руках что-либо острое, в этот праздник верующие даже не нарезают хлеб, а ломают его. В народе говорят: "Кто на Усекновение ножом пользуется, сам без головы останется";

- есть что-либо, напоминающее голову, например, капусту, яблоки, арбузы (круглое ассоциируется с отрубленной головой Крестителя);

- особый запрет касается капусты – нельзя срезать кочаны и шинковать ее;

- под запрет попадает в этот день и красная еда, которая ассоциируется с кровью;

- не принято пить любые напитки красного цвета;

- категорически нельзя подавать что-либо к столу на блюде, ведь голову святого подали Саломее именно так;

- петь и танцевать: связано это с танцем Саломеи, падчерицы Ирода, по просьбе которой и был обезглавлен Иоанн Креститель;

- работать, а также заниматься домашними делами;

- ссориться, поскольку именно гнев и злоба стали причиной смерти Иоанна;

- в этот день священники не проводят обряд венчания.