СПУ помогла эвакуировать людей из зараженной территории Херсонской области

СПУ организовала эвакуацию жителей населенных пунктов Херсонской области, которые пострадали от выбросов вредных химических веществ.

10 сентября в 9:00 из поселка Гавриловка Каланчацкого района была организована эвакуация жителей трех населенных пунктов юга Херсонской области, которые находятся в относительной близости к месту расположения завода "Крымский титан" в аннексированном Крыму, где происходят выбросы вредных химических веществ. Об этом сообщил глава Социалистической партии Украины Илья Кива, который организовал мероприятия по вывозу людей, передает пресс-служба СПУ на официальном сайте.

«О проблеме никто не знал, пока мы не приехали и не подняли этот вопрос. Им (власти – ред.) не удобно, они хотят умолчать о сложившейся ситуации. Это фашисты: они оставили людей как в газовых камерах. Я обвиняю местные власти в халатности, саботаже, бездействии, вранье и преступности по отношению к своему народу. Они молчали о проблеме, а это нанесло необратимые проблемы и урон жителям Херсонской области», - заявил И.Кива.

Как уточнил Кирилл Стремоусов, глава Херсонской областной организации СПУ, который также принимал участие в эвакуации, всего было вывезено 53 человека, из которых 30 детей. Пострадавших доставили в г. Коблево Одесской области в пансионат «Парадайз», где им на протяжении двух недель будет обеспечено проживание, трехразовое питание, а также будет оказана медицинская помощь.

Кроме того, И.Кива сообщил, что люди жалуются на плохое самочувствие, напуганы и растеряны, сообщают об угрозах со стороны власти. В частности, одна из потерпевших рассказала, что директор школы, в которой учатся ее дети, пригрозил ей отказом в предоставлении звания «Мать героиня», в случае огласки проблемы, либо способствующих этому действий. По словам очевидцев, некоторые жители побоялись уезжать и не пришли к месту сбора. По их словам, накануне этим гражданам поступали звонки с угрозами.

«Всю ночь они (спецслужбы – ред.) обзванивали и угрожали. Я обращаюсь к СБУ: начните заниматься работой, а не запугиванием украинских граждан», - подчеркнул лидер СПУ.

Он также отметил, что намерен обращаться в правоохранительные органы для выяснения ситуации и решения проблемы, а также приложит все усилия для привлечения директора школы к ответственности за его незаконные действия.

Как сообщалось, в ночь с 23 на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. По предварительным данным, причиной является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан". В результате выброса появился желтый налет на металлических предметах, на крышах и на листьях деревьев. Из города было вывезено около 2,3 тыс. школьников, которых доставили в детские лагеря Евпатории и с. Песчаное.

Ядовитые выбросы добрались до Херсонской области. В частности, учебный процесс в школах и детсадах на территории Херсонщины в зоне возможного влияния химвеществ из Крыма приостановлен.

Кроме того, 37 пограничников, дежуривших на пункте пропуска "Каланчак", пострадали от химического отравления неизвестным веществом.