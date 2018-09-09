Неизвестная история Сенцова: как в семье режиссера "русская весна" сменилась на "лютую зиму" в отношениях с родными (видео)

Журналисты рассказали о семье украинского режиссера Сенцова и историю о том, как в семье политзаключенного поселился российский спецслужащий.

За освобождение украинского политзаключенного Кремля Олега Сенцова, как когда-то и за Надежду Савченко, просят в разных уголках планеты. Уже более 100 дней режиссер голодает.

За 42-летнего Сенцова просит ОБСЕ, митингуют националисты, простит Джонни Деп, просят во всем мире и еще чтобы услышали самого Олега - он более 100 дней без еды.

Алина Сенцова и Владик Сенцов - дети Олега Сенцова - "самое слабое место" украинского режиссера. Мать детей Сенцова покинула их еще задолго до ареста Олега.

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В сюжете "Украинских сенсаций" смотрите рассказы пленных ФСБ о том, какими пытками их заставляли говорить правду, нужную Кремлю. И почему подобное мог пережить Сенцов? Как в семье Сенцова "русская весна" сменилась на "лютую зиму" в отношениях и его предали его же родные?

А также впервые о том, чем завершилась никому неизвестная спецоперация СБУ "Сенцова на свободу" под грифом "Совершенно секретно". Кроме того смотрите о том, как в семье Сенцова поселился российский спецслужащий.