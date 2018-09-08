Порошенко пообещал сделать "все возможное" для возвращения в Луганск Дня города с украинским флагом

Также президент Петр Порошенко поздравил с Днем города жителей Днепра, Николаева, Луцка и Житомира.

Президент Петр Порошенко пообещал приложить все усилия, чтобы в оккупированный Луганск вернуть празднование украинского Дня города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом он сказал во время торжественных мероприятий ко Дню Винницы.

Читайте такжеПорошенко еще раз извинился за обещание в 2014 году быстро завершить войну

Порошенко подчеркнул, что сегодня также празднуют свои дни рождения Днепр, Николаев, Луцк, Житомир и временно оккупированный Луганск.

«Хочу отсюда, из Винницы поздравить другие города Украины, которые празднуют сегодня свои дни города. Мы поздравляем тебя, Днепр. Мы поздравляем тебя, Николаев. Мы поздравляем тебя, Луцк. Мы поздравляем тебя, Житомир... Но отдельно я хочу поздравить Луганск, который находится сейчас на оккупированной территории. И я хочу сказать, что мы сделаем все возможное – и пусть нас услышат луганчане – для того, чтобы мы вернули празднование Дня украинского города Луганск вместе с украинским суверенитетом и вместе с украинским флагом», - сказал глава государства.