В одесском приюте подросток целый год насиловал младших детей

Один из пострадавших мальчиков три месяца спал под кроватью и боялся вставать ночью в туалет.

В одном из детских приютов Одессы 16-летний подросток в течение по меньшей мере 9-ти месяцев насиловал и избивал детей младших групп.

Об этом сообщил на странице в Facebook советник губернатора Артем Поланский.

Поланский рассказал, что парень попал в приют еще в 2015 году 13-летним, будучи тихим и болезненным с виду.

Со временем он взрослел и начал проявлять сексуальное желание. Парень бродил ночью голым по приюту, насиловал детей младшей группы, а в случае отказа - издевался над ними и бил. Началось это в декабре 2017 года.

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Позже пострадавших детей опросили, факт насилия подтвердился, началось расследование.

8-летний мальчик, который по словам Поланского, пострадал больше остальных, три месяца спал под кроватью и боялся вставать ночью в туалет.

Помимо этого в том же приюте в апреле 2017 17-летний Иван также насиловал младших детей, и это также было скрыто. Никаких разбирательств не проводилось. О данной ситуации стало известно случайно и только 30 августа 2018 года.

Один из пострадавших детей уже был усыновлен, один до сих пор в приюте. Информация об этом случае также подтверждена.

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