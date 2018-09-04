В Днепре аферисты под видом работников кафе похищали деньги с карточек клиентов (видео)
12:03, 04 сентября 2018Общество
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Схему по хищению средств разработали трое местных жителей в возрасте от 25 до 30 лет. Устраивались продавцами на работу в кафе и магазины.
У Дніпрі упіймали аферистів, які викрадали гроші з карткових рахунків клієнтів
В Днепре поймали аферистов, которые похищали деньги с карточных счетов клиентов.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Когда полиция пришла с обысками, подозреваемые выбрасывали компьютеры в окно, а доказательствами преступлений набивали мягкие игрушки.
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Схему по хищению средств разработали трое местных жителей в возрасте от 25 до 30 лет. Устраивались продавцами на работу в кафе и магазины. Когда клиенты давали карточки для расчета - копировали информацию с помощью сканеров.
Ранее в Киеве задержали «брачного» афериста, который находится в международном розыске.
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