В Днепре аферисты под видом работников кафе похищали деньги с карточек клиентов (видео)

Схему по хищению средств разработали трое местных жителей в возрасте от 25 до 30 лет. Устраивались продавцами на работу в кафе и магазины.

В Днепре поймали аферистов, которые похищали деньги с карточных счетов клиентов.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Когда полиция пришла с обысками, подозреваемые выбрасывали компьютеры в окно, а доказательствами преступлений набивали мягкие игрушки.

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Схему по хищению средств разработали трое местных жителей в возрасте от 25 до 30 лет. Устраивались продавцами на работу в кафе и магазины. Когда клиенты давали карточки для расчета - копировали информацию с помощью сканеров.

Ранее в Киеве задержали «брачного» афериста, который находится в международном розыске.