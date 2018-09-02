Уникальный парк, квартиры для сирот, новые звезды на алее: Одесса празднует день рождения

С торжественной речью выступили мэр Одессы Геннадий Труханов и министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Одесса отмечает своё 224-летие. Официальные мероприятия стартовали с торжественного поднятия флага на Думской площади возле здания мэрии.

2 сентября в Одессу съехалось более 40 иностранных делегаций, в числе которых - Чрезвычайные и Полномочные послы разных стран.

С торжественной речью выступили мэр Одессы Геннадий Труханов и министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Одесса выходит на качественно новый уровень, который отражается во всех сферах нашей жизни. Сегодня мы едины и сплочены. У нас общие цели и планы на будущее», - отметил Геннадий Труханов.

«Одесса - прекрасный и атмосферный город. Хорошо, что Одессой руководит человек, который ее любит», - сказал Павел Климкин.

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Также на площади мэр вручил ключи от 14 квартир детям-сиротам.

Ярким событием стал ещё один подарок городу от греческой диаспоры - открытие первой очереди Греческого парка на склонах Приморского бульвара. Главный символ парка - уникальный фонтан «Начало начал», автором которого стал одесский скульптор Михаил Рева.

По ежегодной традиции, 7 новыми звёздами пополнилась знаменитая аллея Звёзд Одессы на Ланжероновской улице.

Именные таблички присвоены актрисе немого кино Вере Холодной, епархиальному архитектору Юрию Дмитренко, театральному деятелю Василю Василько, скрипачу и дирижеру Давиду Ойстраху, художнику Валентину Хрущу, оперной певице Антонине Неждановой и джазовому пианисту, композитору Юрию Кузнецову.

«Это люди, которые своими делами прославляли Одессу на весь мир. Люди, чьи имена навеки вписаны в историю Одессы», - рассказал Геннадий Труханов.