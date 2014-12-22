"ДНР" не выплачивает боевикам зарплату с середины августа - Лысенко
13:20, 22 декабря 2014Общество
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Руководство террористической группировки «ДНР» не выплачивает зарплату рядовым боевикам с середины августа.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«В среде террористов среди полевых командиров подразделений так называемой «ДНР» усиливается недовольство действиями Александра Захарченко, который, по их мнению, единолично распоряжается «российскими средствами», - отметил он.
Читайте такжеВ Амвросиевке создали комендатуру российских войск – Тымчук«По данным разведки, с середины августа зарплата рядовому составу всех так называемых «добровольных батальонов» террористов не выплачивается», - добавил Лысенко.
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