"ДНР" не выплачивает боевикам зарплату с середины августа - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«В среде террористов среди полевых командиров подразделений так называемой «ДНР» усиливается недовольство действиями Александра Захарченко, который, по их мнению, единолично распоряжается «российскими средствами», - отметил он.

Читайте такжеВ Амвросиевке создали комендатуру российских войск – Тымчук«По данным разведки, с середины августа зарплата рядовому составу всех так называемых «добровольных батальонов» террористов не выплачивается», - добавил Лысенко.