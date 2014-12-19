Боевики в Донецке объединяются «под юрисдикцией» Захарченко – Тымчук
08:32, 19 декабря 2014Общество
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Местные боевики, ранее не подчинявшиеся «ДНР», покидают Донецк.
REUTERS
Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук в своем Facebook.
«В Петровском районе Донецка, после существенного наращивания в нем численности «легитимных боевиков» «ДНР» (подчиненных руководству террористов во главе с Захарченко), наблюдается резкое снижение активности иных бандформирований», - пишет Тымчук.
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По его словам, местные боевики, ранее не подчинявшиеся «ДНР», либо переходят в террористические группы «под юрисдикцией» Захарченко, либо покидают Донецк.
Ранее действовавшие в данном районе города подразделения российских «казаков» выдвинулись в сторону Шахтерска.
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