Боевики в Донецке объединяются «под юрисдикцией» Захарченко – Тымчук

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

«В Петровском районе Донецка, после существенного наращивания в нем численности «легитимных боевиков» «ДНР» (подчиненных руководству террористов во главе с Захарченко), наблюдается резкое снижение активности иных бандформирований», - пишет Тымчук.

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По его словам, местные боевики, ранее не подчинявшиеся «ДНР», либо переходят в террористические группы «под юрисдикцией» Захарченко, либо покидают Донецк.

Ранее действовавшие в данном районе города подразделения российских «казаков» выдвинулись в сторону Шахтерска.