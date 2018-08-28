В Украине зафиксировали уже третий в августе "свадебный бум" (видео)

Это объясняют присутствием в сегодняшней дате трех восьмерок - знаков бесконечности.

Сегодня, 28 августа 2018 года, в ЗАГСы Украины пришло вдвое больше влюбленных пар, чем обычно в этот день.

Это уже третий "свадебный бум" в этом месяце, сообщает ТСН. Все - из-за магии чисел. Три восьмерки - знак бесконечности.

8 августа по всей стране поженились около 1,5 тысячи пар, обычно в такие будние дни их вдвое меньше. Больше всего пар в этом месяце поженились 18 августа - почти 3 тысячи человек по всей Украине. Сегодня же поженились 1,2 тысячи пар.

В столице же пик браков пришелся на 8 августа. Тогда в Киеве узаконили 345 браков, не смотря на будний день. Обычно в столице в такие дни женятся несколько десятков пар, отметили в территориальном управлении Минюста.