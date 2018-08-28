В Черновцах чиновник устроил драку с таксистом прямо на дороге (видео)
10:37, 28 августа 2018Общество
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Черновицкие пользователи фейсбука нападавшего быстро нашли - им оказался начальник отдела по работе с обращениями граждан областной госадминистрации.
По словам чиновника, это его якобы подрезал таксист / скриншот видео ТСН
В Черновцах чиновник подрался с таксистом прямо на проезжей части.
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Как говорится в сюжете ТСН, водители не поделили дорогу. Короткую, но эмоциональную драку сняла пассажирка такси. По словам женщины, дорогая иномарка без причины подрезала таксиста, из авто вышел мужчина и бросился с пинками на водителя такси.
Черновицкие пользователи фейсбука нападавшего быстро нашли - им оказался начальник отдела по работе с обращениями граждан областной госадминистрации.
По словам чиновника, это его якобы подрезал таксист, после чего тот решил остановиться и сделать замечание, а ругань услышал уже в ответ.
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