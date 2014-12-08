Ахметов договорился с Кремлем о назначении Захарченко «руководителем ДНР» - источник

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой российскую "Новую газету". Издание ссылается на свои источники в администрации Владимира Путина.

Как рассказал источник, за Захарченко Суркова просил самый богатый олигарх Украины Ринат Ахметов.

"И хотя были другие кандидаты (вроде Александра Ходаковского), остановиться решили на неприметном руководителе донецкого отделения бойцовской организации "Оплот", - пишет издание.

Издание напоминает, что эту организацию создал в Харькове экс-депутат Верховной рады от ПР Александр Бобков. Среди учредителей фигурирует также имя Сергея Арбузова, который сейчас проживает в Москве.

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Как отметил источник издания, "с началом беспорядков на Донбассе финансирования "Оплота" взяли на себя люди из окружения Рината Ахметова".

Именно "Оплот" охранял объекты, принадлежащие миллиардеру, и здание горисполкома Донецка, где сидел дружественный Ахметову мэр Александр Лукьянченко.

Как известно, НГ сообщала, что Россия окончательно отказалась от идеи "независимости" восточных областей Украины, и Сурков пытается "затолкать" их обратно под контроль Киева.

Ранее бывший лидер боевиков Гиркин заявлял, что Владислав Сурков стоит за всеми действиями боевиков и приезжих русских на Донбассе.