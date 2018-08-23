Скандал со спортсменкой-инвалидом в Харькове: пандус у дома девушки начали устанавливать под ругань соседки (фото)

В Харьковской ОГА журналистам подтвердили, что жители дома не имели права препятствовать установке пандуса для девушки-инвалида.

В Харькове у дома украинской спортсменки-паралимпийца Анны Пашковой несмотря на протесты агрессивных соседей начали устанавливать пандус.

Первая попытка установить пандус для девушки, прикованной к инвалидной коляске, сорвалась из-за скандала.

Ее соседи заявили, что не намерены терпеть ради нее неудобства, и не позволили рабочим начать монтаж. Противники пандуса настаивали на том, чтобы им показали некий «проект» его установки, с которым они могли бы ознакомиться.

Неадекватное и агрессивное поведение соседей довело девушку до слез.

Как сообщает издание "Харьков. Комментарии.ua", сегодня пандус устанавливали под аккомпанемент отборной ругани. Агрессивная соседка девушки-инвалида сыпала нецензурной бранью, несмотря на присутствие общественных активистов и журналистов.

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В то же время, директор департамента соцзащиты Харьковской ОГА Юрий Шпарага заявил журналистам, что жители дома не имели права препятствовать установке пандуса.

«Это так же само, если бы приехал сельский голова и сообщил, что внесены изменения в проект дома, позволяющий поставить новое окно. Вы же видите, что все дома сейчас строят или оборудуют пандусами», - подчеркнул чиновник.

Харьковская ОГА, как сообщается, в ближайшие дни рассмотрит обращение от журналистов и Анны Пашковой, а также подготовит необходимую документацию, чтобы законность установки пандуса не вызывала у жильцов дома никаких сомнений.

Анна Пашкова - член Национальной паралимпийской сборной по фехтованию , завоевавшая немало наград, среди которых и бронза Чемпионата мира. Сейчас спортсменка активно готовится к очередному чемпионату Европы, который состоится в сентябре. Девушка прикована к инвалидной коляске уже более 4 лет.

Она живет на 8 этаже, и вынуждена обращаться за помощью к родным или прохожим, чтобы выехать из дома. Несколько месяцев назад Пашкова за своей счет установила пандус на лестнице, но из-за чрезвычайно острого угла спускаться по нему было невозможно.

Тогда Анна обратилась за помощью к общественной организации «Креавита», которая устанавливает в Харькове пандусы. Для нее разработали проект, закупили материалы. Рабочие должны были начать установку конструкции, но этому помешал скандал.

«Пандус должен быть под очень низким наклоном, 19 м в одну сторону – и столько же в обратную. Он из сетки, которая будет пропускать дождь и снег, клумбу не повредят, все цветы под ним жить смогут. А люди начали кричать», - едва сдерживает слезы женщина.