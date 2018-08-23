Скандал в Харькове: разъяренные соседи не позволили спортсменке-инвалиду установить в подъезде пандус (видео)

Наиболее неадекватная соседка заявила, что пандус повлияет на стоимость ее квартиры, и терпеть этого она не будет.

В Харькове украинская спортсменка, член Национальной паралимпийской сборной по фехтованию на колясках Анна Пашкова не смогла установить пандус в подъезде своего дома из-за скандала, который устроили ее соседи.

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Видео конфликта девушка выложила в Facebook. На нем можно видеть, как Пашкова спорит с несколькими людьми. Соседи начали упрекать ее в том, что пандус якобы будет установлен за их счет.

Активно участвующий в конфликте мужчина обвинил девушку в том, что она хочет «втихаря построить пандус», хотя спортсменка заявила, что ее мать ранее согласовала вопрос его установки с соседями.

Наиболее агрессивная женщина заявила, что пандус повлияет на стоимость ее квартиры, и терпеть этого она не будет.

«Я не собираюсь из-за того, что ты один раз в день соизволишь выехать, ухудшать свое положение, снижать стоимость своей квартиры, провоцировать воровство и вонь, и все остальное!», - заявила она.

Эта же женщина оскорбила проезжавшего мимо водителя, который попробовал вступиться за девушку-инвалида.

Противники пандуса настаивали на том, чтобы им показали некий «проект» его установки, с которым они могли бы ознакомиться, и не позволяли рабочим приступить к установке.

«Как вы можете что-то строить просто потому, что одному человеку надо кататься, а вы хотите ему помочь», - заявил мужчина.

Агрессивная соседка предложила девушке переехать в другой подъезд, где пандусы есть.

В конечном итоге, девушку довели до истерики. «Ну а что мне теперь, сдохнуть, или что?», - заявила она своим обидчикам.

Издание "Харьков. Комментарии.ua", отмечает, что Анна Пашкова - член Национальной паралимпийской сборной по фехтованию , завоевавшая немало наград, среди которых и бронза Чемпионата мира. Сейчас спортсменка активно готовится к очередному чемпионату Европы, который состоится в сентябре.

Девушка прикована к инвалидной коляске уже более 4 лет. Она живет на 8 этаже, и вынуждена обращаться за помощью к родным или прохожим, чтобы выехать из дому.

Несколько месяцев назад Пашкова за своей счет установила пандус на лестнице, но из-за чрезвычайно острого угла спускаться по нему было невозможно.

Тогда Анна обратилась за помощью к общественной организации «Креавита», которая устанавливает в Харькове пандусы. Для нее разработали проект, закупили материалы. Рабочие должны были начать установку конструкции, но этому помешал скандал.

«Пандус должен быть под очень низким наклоном, 19 м в одну сторону – и столько же в обратную. Он из сетки, которая будет пропускать дождь и снег, клумбу не повредят, все цветы под ним жить смогут. А люди начали кричать», - едва сдерживает слезы женщина.

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