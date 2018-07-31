Определено, где будут судить переводчика-шпиона из Кабмина

Голосеевский райсуд Киева будет рассматривать дело о госизмене экс-переводчика Гройсмана.

Голосеевский районный суд города Киева будет рассматривать уголовное производство в отношении Станислава Ежова – бывшего переводчика премьер-министра Украины.

Как сообщает пресс-служба Апелляционного суда города Киева, соответствующее решение об определении территориальной подсудности производство принято на сегодняшнем заседании.

"Уголовное производство в отношении Ежова направлено для рассмотрения в Голосеевский районный суд города Киева", - говорится в сообщении.

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В суде напоминают, что Ежов обвиняется в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря 2017 года Служба безопасности Украины заявила о разоблачении чиновника секретариата Кабмина, который действовал в интересах спецслужб РФ. Правоохранители установили, что он был завербован российскими спецслужбами во время длительной заграничной командировки. По данным заместителя начальника Главного следственного управления СБУ Виталия Маячная, Ежов собирал информацию по заданию ГРУ генштаба вооруженных сил России. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Задержанному объявлено о подозрении.

В Кремле заявили, что читали новость о задержании чиновника секретариата Кабмина Украины, но конкретной информацией не владеют.