В семье "харьковского стрелка" был конфликт из-за квартиры: отец не общался с ним после пасхальных проводов

Отец "харьковского стрелка" рассказал, что его сын не имел конфликтов с органами власти и не имел приводов в правоохранительные органы.

Отец Александра Пояркова, застрелившего жену и устроившего стрельбу в мэрии Харькова, не может назвать мотивов поступка сына.

Об этом Виктор Поярков, который занимает должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе Харьковского патентно-компьютерного колледжа, по телефону рассказал ТСН.

По его словам, со второй женой Натальей, как казалось извне, Александр жил дружно. Правда Виктор рассказал, что с первой женой стрелец расстался именно из-за проблем с алкоголем.

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"У него была первая жена – она ушла от него с сыном, тогда Артему (сын Александра Пояркова – ред.) было 15 лет. Ушла она потому, что он стал злоупотреблять алкогольными напитками и начались скандалы. Потом появилась Наталья и вроде они неплохо жили", - рассказал отец стрелка.

В то же время Виктор Поярков рассказал, что с сыном не общался с пасхальных проводов. Тогда в последний раз видел сына – и не увидел ни проблем в отношениях со второй невесткой, ни злоупотребления алкоголя. С Александром отец не разговаривал из-за конфликта.

"Моя бывшая супруга, мать Александра, внезапно умерла и не успела написать завещание о том, чтобы передать все имущество внуку Артему, как она планировала. Но получилось так, что после смерти матери Александр сказал "чтобы квартира не была без присмотра, я туда подселю своего пасынка". Это было где-то два года назад. В этом году возник разговор об этой квартире и Александр сказал "нет, я детей оттуда выгонять не буду". С тех пор я с ними не общаюсь, даже когда они звонили мне в день рождения, я трубку не взял", - рассказал Виктор Поярков.

Также отец рассказал, что Александр не имел конфликтов с органами власти и не имел приводов в правоохранительные органы. Кроме того стрелок не имел отношения к армии, поскольку после срочной службы еще в советской армии был негодным к службе.

"Он был слесарем по ремонту автомобилей и неплохо зарабатывал. Работал в СТО", - сообщил Виктор.

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что Александр Поярков убил свою жену за день до нападения на Харьковский горсовет.