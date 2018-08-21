В Сумах глава благотворительного фонда незаконно продал 109 бесплатно полученных авто

В фонде было 123 автомобиля, но обвиняемый поставил на учет только четырнадцать.

Руководитель Благотворительного фонда социальной защиты инвалидов Сумской области попался на незаконной продаже 109 бесплатно полученных для нужд фонда автомобилей.

Судебное рассмотрение дела началось с того, что суд отложил рассмотрение дела, якобы по причине неявки адвоката злоумышленника, сообщили в пресс-центре судебной власти Украины в понедельник, 20 августа, передает Главред.

Как сообщает следствие, в фонде было 123 автомобиля, но обвиняемый поставил на учет только четырнадцать.

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"В ходе следствия установлено, что благотворительному фонду Социнвест бесплатно предоставлено для использования в благотворительных целях 123 транспортных средства, которые были конфискованы государством и не реализованы", - говорится в сообщении.

Соглачно законодательству, сбыт такого имущества возможен лишь при условии уплаты пошлин и других налогов и сборов. Однако он реализовал неучтенные автомобили, проведя их по документам, как продажу на запчасти, не уплачивая при этом обязательных платежей и занизив в разы сумму продаж.

Таким образом, подозреваемый дважды нанес ущерб государству - по его вине остались без автомобилей малообеспеченные граждане, а казна понесла убытки в размере как минимум 1,66 млн грн.

Сообщается, что следующее судебное заседание по делу состоится в открытом режиме 31 августа 2018 года в Заречном районном суде Сум.

Ранее УНИАН сообщал, что киевской местной прокуратурой № 10 объявлено о подозрении бывшему сотруднику Посольства Украины в Южно-Африканской Республике в присвоении 1,5 млн гривен государственных средств.