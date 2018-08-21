В Сумах глава благотворительного фонда незаконно продал 109 бесплатно полученных авто

03:31, 21 августа 2018
Общество
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Иллюстрация / REUTERS

Руководитель Благотворительного фонда социальной защиты инвалидов Сумской области попался на незаконной продаже 109 бесплатно полученных для нужд фонда автомобилей.

Судебное рассмотрение дела началось с того, что суд отложил рассмотрение дела, якобы по причине неявки адвоката злоумышленника, сообщили в пресс-центре судебной власти Украины в понедельник, 20 августа, передает Главред.

Как сообщает следствие, в фонде было 123 автомобиля, но обвиняемый поставил на учет только четырнадцать. 

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"В ходе следствия установлено, что благотворительному фонду Социнвест бесплатно предоставлено для использования в благотворительных целях 123 транспортных средства, которые были конфискованы государством и не реализованы", - говорится в сообщении.

Соглачно законодательству, сбыт такого имущества возможен лишь при условии уплаты пошлин и других налогов и сборов. Однако он реализовал неучтенные автомобили, проведя их по документам, как продажу на запчасти, не уплачивая при этом обязательных платежей и занизив в разы сумму продаж.

Таким образом, подозреваемый дважды нанес ущерб государству - по его вине остались без автомобилей малообеспеченные граждане, а казна понесла убытки в размере как минимум 1,66 млн грн.

Сообщается, что следующее судебное заседание по делу состоится в открытом режиме 31 августа 2018 года в Заречном районном суде Сум.

Ранее УНИАН сообщал, что киевской местной прокуратурой № 10 объявлено о подозрении бывшему сотруднику Посольства Украины в Южно-Африканской Республике в присвоении 1,5 млн гривен государственных средств.

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Теги: #Сумы#Благотворительный Фонд