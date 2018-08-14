Экс-сотрудника посольства Украины в ЮАР подозревают в присвоении 1,5 миллиона гривень

В период 2016-2017 годов подозреваемый завладел денежными средствами, предназначенными для функционирования диппредставительства.

Киевской местной прокуратурой № 10 объявлено о подозрении бывшему сотруднику Посольства Украины в Южно-Африканской Республике в присвоении 1,5 млн гривен государственных средств.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

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Во время финансового аудита выяснилось, что, находясь в период 2016-2017 годов в долгосрочной командировке, специалист первой категории Посольства Украины в ЮАР без всякого документального обоснования завладел более чем 1,5 млн гривен государственных средств, предназначенных для функционирования этого дипломатического учреждения.

По результатам расследования ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, местной прокуратурой заявлен иск о взыскании с подозреваемого всей суммы нанесенного ущерба.

Напомним, в конце апреля детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о завершении досудебного расследования семи подозреваемым в завладении более 247 млн грн ГП "Администрация морских портов Украины".