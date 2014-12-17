СБУ задержала два грузовика с водкой, которую сообщники "ДНР" везли на Западную Украину (видео)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

«В Харьковской области Служба безопасности Украины перекрыла канал финансирования террористической деятельности производителями ликероводочной продукции Донецкого региона», - говорится в сообщении.

Отмечается, что «должностные лица донецкого ликероводочного предприятия на временно подконтрольной т.н. ”ДНР” территории организовали незаконное производство крепких алкогольных напитков».

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«Продукцию вывозили в другие регионы Украины, где реализовывали под видом легальной. Для прикрытия своей противоправной деятельности руководители предприятия использовали поддельные марки акцизного сбора Украины», - сообщает пресс-центр СБУ.

СБУ установлено, что «полученные в результате противоправной деятельности средства направляются руководителями предприятия и их сообщниками для финансирования деятельности незаконных военизированных формирований, террористических организаций».

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Как отмечает пресс-центр СБУ 10 декабря с.г. на блокпосту сотрудники СБУ задержали два грузовых автомобиля, которые направлялись в западные регионы Украины. В грузовиках незаконно перевозили партии ликероводочных изделий общим количеством 20 тысяч бутылок с поддельными акцизными марками на сумму около 1 миллиона гривен. Незаконная продукция изъята.

Следователями Управления СБУ в Харьковской области начато уголовное производство по ч.3 ст.110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных для изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины).