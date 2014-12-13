Вблизи Волновахи задержали диверсанта-иностранца из "Оплота"

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, установлено, что в октябре «Лезгин» прибыл в Донецк из Ростова, перейдя незаконно государственную границу Украины, и добровольно вступил в бандформирование боевика «Шамана».

После спецподготовки «Лезгина» отобрали в диверсионно-разведывательную группу, которая состояла из семи боевиков разных национальностей, во главе с гражданином РФ по прозвищу «Электрик».

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Интернациональное преступное формирование активно участвовало в вооруженных нападениях на секреты украинских военных, разведывало места расположения подразделений Вооруженных сил Украины, передавало их координаты артиллерийским расчетам террористов для коррекции обстрелов по позициям украинских сил.

Контрразведка СБУ задержала боевика во время попытки обустроить засаду для нападения на украинский патруль. Проводятся неотложные оперативно-следственные действия.