СБУ задержала диверсантов из РФ, собиравших разведданные о дислокации сил АТО

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

«В результате спецоперации контрразведчики СБУ задержали диверсионную группу, в состав которой входили граждане Российской Федерации», - говорится в сообщении.

СБУ установлено, что «уроженцы российской глубинки, 1957 и 1959 г.р., отбывали наказание в одной из колоний на территории Донецкой области за тяжкие уголовные преступления. Именно в исправительном учреждении они были завербованы сотрудниками российской ФСБ. После вербовки рецидивисты прошли обучение по диверсионной работы в спецлагерях, развернутых на контролируемой террористами территории Донецкой области».

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Отмечается, что «российскими кураторами перед группой были поставлены преступные задачи - собирать и передавать разведданные о дислокации сил АТО, создавать информаторские сети с привлечением местных жителей, похищать украинских военнослужащих».

Во время обыска у россиян были изъяты поддельные документы и оформленные на их имена украинские паспорта. Продолжаются оперативно-следственные действия.