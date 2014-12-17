СБУ задержала диверсантов из РФ, собиравших разведданные о дислокации сил АТО
Служба безопасности Украины задержала группу диверсантов из России, собиравших разведданные о дислокации сил Антитеррористической операции.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.
«В результате спецоперации контрразведчики СБУ задержали диверсионную группу, в состав которой входили граждане Российской Федерации», - говорится в сообщении.
СБУ установлено, что «уроженцы российской глубинки, 1957 и 1959 г.р., отбывали наказание в одной из колоний на территории Донецкой области за тяжкие уголовные преступления. Именно в исправительном учреждении они были завербованы сотрудниками российской ФСБ. После вербовки рецидивисты прошли обучение по диверсионной работы в спецлагерях, развернутых на контролируемой террористами территории Донецкой области».
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Отмечается, что «российскими кураторами перед группой были поставлены преступные задачи - собирать и передавать разведданные о дислокации сил АТО, создавать информаторские сети с привлечением местных жителей, похищать украинских военнослужащих».
Во время обыска у россиян были изъяты поддельные документы и оформленные на их имена украинские паспорта. Продолжаются оперативно-следственные действия.