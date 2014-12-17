Суд продлил арест экс-мэра Славянска Штепы

Суд не удовлетворил большинство ходатайств защиты, в частности, замену для Нели Штепы содержания в СИЗО на домашний арест и переносе суда в Славянск, передает радио "Свобода".

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По словам адвоката Вячеслава Дейниченко, защита намерена добиваться включения в обвинительный акт сведений о пребывании Нели Штепы в плену, поскольку считает, что это имеет существенное значение для оценки обстоятельств дела.

«Перечень пунктов, которые должны быть в обвинительном акте, предусмотренных ст. 291 УПК Украины. Тот факт, о котором говорят защитники, не входит в этот перечень, но это не мешает рассматривать факты во время суда», - подчеркнула пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик.

По ее словам, статья, по которой обвиняется Неля Штепа, не предусматривает домашнего ареста.

Напомним, украинские правоохранительные органы задержали Нелю Штепу 11 июля.