Насилование битами и гимн РФ: экс-узник оккупантов рассказал об издевательствах в крымской тюрьме

Мурад Алиев, который сбежал в Украину из-под домашнего ареста, рассказал, что над заключенными систематически издеваются сотрудники колонии, их заставляют петь гимн РФ.

С начала оккупации Крыма общественные активисты зафиксировали 181 случай негуманного обращения с жителями аннексированного полуострова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель правления общественной организации «КримSOS» Тамила Ташева сообщила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

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По словам Ташевой, приведенные цифры являются не окончательными данными, ведь в случаях пыток потерпевшие чаще всего боятся сообщать об этом.

"С начала аннексии Крыма Россией в июне 2018 года зафиксирован 181 случай негуманного обращения с жителями полуострова, 55 из которых - пытки, 30 - неоказание медицинской помощи во время содержания под стражей, которое часто заканчивалось смертью заключенных. Кроме того, в это число входят и избиения силовиками, незаконные помещения в штрафные изоляторы, дискриминация по национальному признаку, препятствование связи заключенных с консульской службой", - сказала Ташева.

Присутствующий на пресс-конференции бывший заключенный Керченской исправительной колонии №2 Мурад Алиев сбежавший в Украину из-под домашнего ареста, рассказал, что над заключенными систематически издеваются сотрудники колонии, а также их заставляют петь гимн РФ.

"Самое страшное началось, когда в колонию приехали пятеро сотрудников из Омска. Именно они встречали прибывших - били, издевались над ними, раздевали, даже взяли некоторых заключенных к себе в помощь, которые пугали новоприбывших изолятором, забирали у них вещи и запрещали рассказывать о происходящем. Некоторых осужденных сотрудники колонии даже насиловали деревянными битами", - сказал Алиев, который был осужден по сфабрикованному делу.

По словам Алиева, в колонии он проводил правозащитную работу, пытался помочь другим заключенным: обращался к администрации колонии, писал заявления в прокуратуру, но в результате получал только письма о том, что никаких нарушений не найдено.

"Единственный плюс, что после приезда прокуратуры на несколько недель они немного успокаивались. Наши родственники со своей стороны тоже ничего сделать не могли с тем, что к нам относились как к животным. Нас стали часто отправлять в изолятор, чтобы заставить нас перестать сопротивляться системе пытали током, душили, били так, чтобы не было побоев видно, пугали, что добавят срок. Единственное, чего удалось нам добиться, чтобы уехали омские "палачи". Но на их место приехали новые и все началось с начала", - отметил он.

Также Алиев рассказал, что впоследствии против него открыли еще одно дело - по ст. 280 Уголовного кодекса РФ (призыв к экстремизму), адвокат смог добиться для него домашнего ареста.

«Я приехал на одно из заседаний и понял, что надо бежать, ведь если меня задержат на границе, то могут добавить только два года, а если нет, то я спасусь. Мне повезло и я перебрался в Украину», - резюмировал Алиев.