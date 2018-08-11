Началось самое судьбоносное солнечное затмение 2018 года

В Украине не видно последнее затмение этого года, но ощутить на себе его последствия смогут все жители Земли.

11 августа 2018 года с 11:02 по 14:30 происходит одно из самых судьбоносных и влиятельных солнечных затмений 2018 года. Это солнечное затмение будет последним в 2018 году. Его смогут наблюдать жители Монголии, Казахстана и северо-востока Китая, а также Скандинавии, Гренландии и в северной части Канады. Пик затмения ожидается в 12:46.

В течение года на Земле может происходить от 2 до 5 солнечных затмений. В 2018 году люди в некоторых частях планеты видели уже два затмения – 15 февраля и в пятницу 13 июля.

Как сообщал УНИАН, по прогнозу астрологов, затмение будет благоприятным для финансовых дел и творчества, но может стать сложным испытанием для тех, кто состоит в нездоровых отношениях.

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