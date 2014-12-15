СБУ задержала грузовик, везший в зону АТО 41 тонну вещества для изготовления взрывчатки

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в Запорожской области сотрудники СБУ задержали грузовик с 41 тонной вещества для изготовления взрывчатки.

Установлено, что взрывчатые материалы поставлялись на угледобывающие предприятия Донбасса в рамках долгосрочных соглашений. Однако большинство шахт, которым предназначались эти поставки, расположены на временно подконтрольной бандформированиям территории. Большинство из этих объектов добычу угля приостановили или контрабандно переправляют продукцию в России.

Читайте такжеСБУ задержала боевика «ЛНР», который переправлял террористам оружие и взрывчатку из РоссииПо данным СБУ, террористы захватывают ввезенную на территорию взрывчатку и используют ее для организации диверсий на объектах промышленности, транспортной инфраструктуры Луганской и Донецкой областей.

Кроме того, главари бандформирований предоставляют эту взрывчатку подпольным диверсионно-подрывным группам, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в мирных регионах. На незаконно удерживаемых террористами территориях организованы специальные тренировочные лагеря для обучения наемников подрывном деле.

Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.