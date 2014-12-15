"Гуманитарный груз" из РФ выдают исключительно боевикам, часть продуктов просрочена

«Гуманитарный» груз из России выдается исключительно руководящему составу боевиков, часть продуктов просрочена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

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«По оперативным данным, «гуманитарная» помощь из РФ, которая якобы предназначена и раздается гражданскому населению «ДНР», выдается исключительно представителям руководящего состава этой террористической организации, даже не все рядовые террористы ее получают», - отметил он.

«Причем, если мясные консервы и крупы имеют почти просроченный срок пригодности, то детское питание, детские средства гигиены и бытовая химия выдаются уже просроченными», - отметил Лысенко.