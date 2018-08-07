Водитель маршрутки Киев-Ривне шокировал украинцев: во время движения обеими руками листал ленту Facebook (видео)

Водитель маршрутки, который вместо руля держал в руках телефон, стал звездой интернета.

Более полумиллиона просмотров за два дня набрало видео в интернете, где водитель маршрутного автобуса Киев-Ривне во время движения листает в мобильном свою страницу в соцсети.

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Заняты телефоном в него обе руки. Двухминутное видео сняла одна из женщин, которая ехала в этой же маршрутке, говорится в сюжете ТСН.

Именно из интернета о поступке своего водителя узнало и руководство фирмы-перевозчика. "Это позорный случай для нашей фирмы", - признали там.

Сам звезда сети признается, что ему самому обидно за такой случай. "Я даже не знаю, что я искал в том Facebook. Просто ехал себе потихоньку, листал. И здесь женщина мне сделала замечание. Я молча отложил телефон", - рассказал водитель Анатолий Коток.

У него стаж 28 лет, оправдывать свою ошибку мужчина не хочет. "Извиняюсь перед пассажирами очень. Я неправ 100%, потому что это влияет на безопасность движения. Перед всей Украиной – нельзя так делать", - заявил мужчина.

Герой видео с 0,5 млн просмотров сейчас в поисках работы. Говорит, жалеет из-за своего поступка, штраф оплатит, а тешится тем, что обошлось только потерей рабочего места, а не очередными смертями на дороге.

Как сообщал УНИАН, водитель маршрутки в Обухове Киевской области разозлил сеть своим поступком - набросился на АТОшника. "Как хочешь, так и езжай, мне все равно", - заявил маршрутчик бойцу.