В киевском метро планируют показывать, когда приедет поезд

Сейчас в киевском метро отображается время, которое прошло от отъезда со станции последнего поезда.

Киевский городской совет поручил КП "Киевский метрополитен" установить на станциях табло, которые будут показывать обратный отсчет времени до прибытия следующего поезда.

Об этом говорится в проекте решения Киевского горсовета от 3 августа. Табло должны установить до конца 2019 года.

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Согласно решению, табло должны быть установлены над тоннелями со стороны прибытия поезда, за исключением случаев, где конструкции станции будут осложнять считывания информации.

Данное решение появилось в результате рассмотрения петиции, которая была размещена на сайте горсовета еще в ноябре 2015 года и получила поддержку киевлян.

Отметим, что практика отображение времени до прибытия поезда на станцию общепринятая во всех странах, где есть метрополитен. Сейчас в киевском метро отображается время, которое прошло от отъезда со станции последнего поезда.

Как сообщал УНИАН, КГГА утвердила строительство двух станций метро на Виноградарь в течение трех лет.