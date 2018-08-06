В оккупированном Крыму студента оштрафовали на 300 тысяч рублей за "экстремистские" посты Вконтакте

20-летнего студента признали виновным в экстремизме.

Ялтинский горсуд оккупированного Крыма оштрафовал студента колледжа на 300 тысяч рублей "за размещение материалов экстремистского характера в соцсети.

Как передает Украинская правда, 20-летний студент четвертого курса Ялтинского экономико-технологического колледжа "с апреля 2015 года по октябрь 2017 года размещал в социальной сети "ВКонтакте" материалы, содержащие высказывания, направленные на разжигание национальной, расовой и социальной вражды".

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Кроме того, спецслужбы России прекратили деятельность еще трех жителей курорта, которые с апреля по июнь 2018 года якобы тоже "промышляли" размещением в интернете "материалов экстремистского характера, демонстрирующих нацистскую атрибутику и символику организаций, запрещенных в РФ".

В отношении этих жителей Ялты составили протоколы об админнарушении, им назначили штрафы в размере от 1000 до 2000 рублей.

Как сообщал УНИАН, ранее ФСБ РФ заинтересовалась "президентом СССР", заявившим, что России юридически не существует.