Экстрадированный в Азербайджан "смотритель" от вора в законе Гулли дал ценные показания украинской полиции

В частности, эти показания касаются ряда особо важных уголовных производств по фактам преступлений, совершенными «лидерами криминального мира».

Экстрадированный сегодня в Азербайджан «вор в законе» дал очень важные показания украинским правоохранителям.

Читайте также"Смотрящие" Хромого, Антика и Ренийского: в Измаиле полиция разогнала воровскую "сходку" (фото)

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины на странице Facebook. «Нацполиция задержала и сегодня экстрадировала в Азербайджан доверенное лицо «вора в законе» по кличке «Гулли». Мужчина находился несколько лет в международном розыске по инициативе правоохранительных органов Азербайджанской Республики. Долгое время он проживал в Украине по поддельным документам. Выполнял указания лидеров преступного мира в одесском регионе, Киеве и западном регионе Украины. Также задержанный был участником ОПГ с международными связями, которая специализировалась на наркотрафике из Южной Америки в европейские страны», - говорится в сообщении.

Также, первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что «в результате проведения спецоперации, контролируемой Генеральной прокуратурой Украины, этот человек был задержан и передан нашим азербайджанским коллегам. Он успел дать очень важные показания органам досудебного расследования в ряде особо важных уголовных производств по фактам преступлений, совершенных лидерами криминального мира».

Как сообщал УНИАН, сегодня заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин сообщил, что ГПУ и Нацполиция экстрадировали в Азербайджан Эмиля Халилова, который находился в розыске Интерпола.