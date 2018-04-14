В Одессе спецслужбы задержали влиятельного грузинского "вора в законе"

Задержанный - один из лидеров сухумского воровского клана, относится к сорока самым влиятельным "ворам в законе", действующим на территории постсоветского пространства.

В Одессе спецслужбы задержала влиятельного грузинского «вора в законе» по прозвищу Ираклий Хуту.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления СБУ в Одесской области, сотрудники спецслужбы установили, что злоумышленник незаконно прибыл в Украину, используя фиктивные документы.

Отмечается, что задержанный - один из лидеров сухумского воровского клана, относится к сорока самым влиятельным «ворам в законе», действующим на территории постсоветского пространства.

По информации спецслужбы, Хуту прибыл в Украину для контроля за деятельностью криминальных кругов Одесской области и перераспределения доходов противоправного бизнеса, в частности квартирных краж, торговли наркотиками и похищения элитных автомобилей.

Правоохранители задержали его с украинскими документами на имя другого лица, используемыми для посещения Украины. Злоумышленника принудительно выдворили с территории Украины с последующим запретом въезда.

Изъятый паспорт гражданина Украины решением Государственной миграционной службы аннулирован.

Операция по разоблачению «вора в законе» проводилась совместно с сотрудниками полиции под процессуальным руководством прокуратуры.