Суд наказал мужчину, которого привязывали к столбу с табличкой "Я ватник" в Чернигове

Мужчину наказали за то, что он бросал бутылки в стелу Героев Небесной Сотни.

Деснянский районный суд Чернигова рассмотрел административное дело в отношении мужчины, который 15 июля бросал бутылки в стелу Героев Небесной Сотни, и назначил ему наказание в виде 50 часов общественных работ.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Черниговщины, правоохранители составили на нарушителя протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях — мелкое хулиганство.

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"Согласно закону, такие действия влекут за собой наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток", - говорится в сообщении.

В итоге суд принял решение, что мужчина должен отработать 50 часов общественных работ, а также уплатить судебный сбор в размере 352 гривны.

Как сообщал УНИАН, 20 июля этого мужчину нашли привязанным к столбу в Чернигове, на его груди висела табличка "Я - ватник".

Полиция открыла уголовное производство против лиц, которые привязали мужчину за ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса ("хулиганство, совершенное группой лиц").