Стало известно о состоянии крымского татарина после попытки самосожжения в центре Симферополя

Врачи говорят о том, что как минимум четыре дня он будет находится в больнице, после чего будут делать еще один осмотр, рассказал знакомый активиста.

Совершивший попытку самосожжения в центре Симферополя активист «поляны протеста», крымский татарин Ватан Карабаш получил ожоги 10% кожи.

Об этом корреспонденту Крым.Реалии сообщил активист «поляны протеста»​ Ринат Шаймарданов, который посетил Ватана Карабаша в ожоговом отделении 6 городской больницы Симферополя.

«У Ватана ожоги 10% кожи. Сейчас его намазали обеззараживающими и заживляющими мазями, сделали укол обезболивающего. Врачи говорят о том, что как минимум четыре дня он будет находится в больнице, после чего будут делать еще один осмотр. Его состояние сейчас стабильное», – рассказал Шаймарданов.

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В центре Симферополя 3 августа активист «поляны протеста» «Стрелковая» Ватан Карабаш пытался совершить акт самосожжения. Он облился горючей жидкостью и поджог себя, однако собравшимся удалось потушить огонь. Перед поджогом мужчина заявил, что совершает акт самосожжения в знак протеста против произвола властей.

Представители российской власти аннексированного Крыма продают земельные участки, на которых расположены дома крымских татар. Обычно застройщики начинают освоение купленной земли с возведения заборов, против чего протестуют местные жители.

На месте «поляны протеста» «Стрелковая», где крымские татары возвели дома, готовятся строить новый район на 9 тысяч человек под названием «Крымская роза». Кроме жилых домов, планируют возвести школы, детские сады, спортивные комплексы и магазины.