Владелица отеля в оккупированном Крыму рассказала об отдыхающих, которые воруют все из номеров

Она отметили, что кроме покрывал и полотенец, туристы также сняли со стен картины.

Владелица одной из гостиниц в Форосе, который находится на южном берегу Крыма, пожаловалась на туристов, которые приезжают отдохнуть на полуостров.

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Ее рассказ, опубликованный в одном из местных СМИ, приводит блогер «КРЫМский бандеровец».

«Туристы пошли прижимистые. Не хотят платить. А еще - я раньше с таким вообще не встречалась - забирают из номеров все: полотенца, покрывала. В этом году сняли со стен и увезли картины! Я конечно сама виновата, привыкла ничего не запирать, доверять, номера не проверять, но такого даже представить не могла», - отметила женщина.

Владелица гостиницы также пожаловалась на то, что со времен аннексии Крыма заработки в туристической сфере сильно упали, а цены лишь выросли.

«Думаю, таких денежных потоков, как пять лет назад, в Крыму никогда уже не будет. Я имею в виду в долларовом эквиваленте. Курс изменился, цены выросли, а наши расценки - нет. Приходится большую часть того, что выручили, обратно вкладывать. В этом году, например, обновили матрасы, наматрасники, кое-что еще по мелочи» , - рассказала хозяйка отеля.

Как сообщал УНИАН, пляжи в оккупированном Россией Севастополе в Крыму не страдают от наплыва туристов, несмотря на разгар сезона. Об этом можно судить по снимкам, сделанным с веб-камер, установленным на самых популярных пляжах курорта. На фото запечатлены снимки с пляжа "Любимовка", из апарт-отеля Вязовая Роща, расположенного под Севастополем, и из гостиницы в Нахимовском районе Севастополя с видом на пляж.