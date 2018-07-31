Не только «волчицами» едиными: любимец миллионов Олег Винник празднует 45 лет (видео)

Кумир миллионов украинок празднует 45 лет.

Известный украинский певец Олег Винник, который может похвастаться многомиллионной армией фанаток, сегодня празднует юбилей. Артисту исполняется 45 лет.

Дети засыпают под его песня, женщины падают в обморок, а мужчины сгорают от ревности.

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Певец Олег Винник, исполнитель известного хита про «молодую волчицу» и «Нино», завораживает голосом и харизмой.

Его популярности завидуют даже самые популярные артисты.