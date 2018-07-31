Не только «волчицами» едиными: любимец миллионов Олег Винник празднует 45 лет (видео)

11:58, 31 июля 2018
Общество
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Известный украинский певец Олег Винник, который может похвастаться многомиллионной армией фанаток, сегодня празднует юбилей. Артисту исполняется 45 лет.

Дети засыпают под его песня, женщины падают в обморок, а мужчины сгорают от ревности.

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Певец Олег Винник, исполнитель известного хита про «молодую волчицу» и «Нино», завораживает голосом и харизмой.

Его популярности завидуют даже самые популярные артисты.

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Теги: #фанаты#концерт#день рождения#Олег Винник