В течение нынешней вступительной кампании больше всего заявлений подано в Киевский и Львовский университеты и в КПИ

В ТОП-10 кроме столичных и львовских вузов вошли также Харьковский и Черновицкий нацуниверситеты.

В течение нынешней вступительной кампании больше всего заявлений абитуриенты подали в Киевский и Львовский национальные университете, а также в столичный Политехнический институт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых Министерства образования и науки Олег Шаров.

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«В ТОП-10 популярных университетов, наряду со столичными университетами, также вошли Львовский национальный университет им. Франко, Львовская политехника, Харьковский национальный университет им. Каразина и Черновиций национальный университет им. Федьковича. Эти данные, как и статистика подачи заявлений по специальностям, с небольшими отклонениями соответствуют тенденциям, которые мы наблюдали и в прошлые годы», - прокомментировал Шаров.

Так, на сегодняшний день в Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко подано почти 38 тыс. заявлений, во Львовский национальный университет им. Ивана Франко - 35,8 тыс. заявлений, Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» - 33,3 тыс. заявлений.

Следующими в рейтинге 10 самых популярных вузов являются Национальный университет "Львовская политехника" - 28,9 тыс. заявлений, Киевский национальный торгово-экономический университет - 28,1 тыс., Национальный авиационный университет - 23,9 тыс., Харьковский национальный университет им. Каразина - около 20 тыс., Государственное высшее учебное заведение "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана" - 17,4 тыс. заявлений, Черновицкий национальный университет им. Юрия Федьковича и Национальный педагогический университет им. Драгоманова - около 16,3 тыс. заявлений.

Как сообщал УНИАН, ранее в Минобразования сообщили, что абитуриенты создали более 161 тысячи электронных кабинетов и подали почти миллион заявлений.