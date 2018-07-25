КГГА предупреждает, что по Киеву в ближайшие часы ударит новый грозовой ливень

В ближайший час с сохранением до конца суток 25 июля в Киеве ожидается сильный дождь, шквалы 15-20 м/сек.

Киевская городская государственная администрация сообщила, что в ближайшее время в столице ожидается очередной мощный ливень - и до конца дня.

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Об этом заявили в пресс-службе КГГА.

"В ближайший час с сохранением до конца суток 25 июля в Киеве ожидается сильный дождь, шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Соответствующее предупреждение администрация опубликовала в 18 часов дня. Там также отметили, что в результате нового ливня возможно подтопление.

Напомним, в среду 25 июля Киевом прошел мощный ливень, который затопил дороги и подземные переходы. Непогода повредила и контактные сети транспорта. В "Киевпастрансе" объявили оперативное положение и временно отменили ряд маршрутов.

В сети киевляне активно публикуют фото и видео затопленных дорог, а также высмеивают превращения Киева в Венецию в результате сильного дождя.