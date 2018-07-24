Украинцев среди пострадавших в результате масштабных лесных пожаров в Греции нет - МИД

Обращения по поводу розыска украинцев, которые могли бы находиться в зоне стихии, не поступали.

По состоянию на 16:00 граждан Украины среди пострадавших в результате масштабных лесных пожаров в Греции нет.

Об этом в Twitter сообщил начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.

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«Согласно информации координационного центра Греции, по состоянию на 16:00 среди погибших и пострадавших в результате пожаров не идентифицированы граждане Украины. Обращения по поводу розыска украинцев, которые могли бы находиться в зоне стихии, не поступали», - написал он.

Как сообщал УНИАН, в Греции из-за изнуряющей жары загорелись несколько лесных пожаров, самый большой - в селе Мати неподалёку от Афин. По последним данным, жертвами пожаров стали 50 человек, еще более 150 пострадали.

Греция попросила другие страны о помощи в борьбе с огнем. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман направил письмо греческому коллеге Ципрасу с предложением помощи.