В Николаевской области над пляжем с отдыхающими пролетел военный вертолет (фото, видео)

Боевая техника патрулировала береговую линию на низкой высоте.

Над пляжем в Коблево Николаевской области отдыхающие засняли вертолет Вооруженных сил Украины.

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На кадрах, сделанных 24 июля, видно, как вертолет на небольшой скорости пролетает над головами отдыхающих, при этом сами люди, казалось, не очень были удивлены полету "вертушки", передает "Обозреватель".

Как сообщал УНИАН, в районе поселка Рыбацкое возле Мариуполя в Донецкой области боевой вертолет Вооруженных сил Украины пролетел над пляжем с десятками отдыхающих.