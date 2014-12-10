Боевики взорвали железнодорожный мост возле Донецка

Согласно сообщению, железнодорожники собственными силами демонтировали поврежденный участок моста и заменили его временной конструкцией, восстановив возможность движения поездов.

В пресс-службе отметили, что, по предварительным данным, для капитального ремонта моста необходимо 3 млн грн.

Согласно информации «Укрзализныци», с мая текущего года из-за диверсий и боевых действий на востоке Украины повреждено более 30 мостов и путепроводов, ориентировочная стоимость их восстановления - 218 млн грн.

Как сообщал УНИАН, убытки от незаконного вмешательства в работу «Укрзализныци» за 11 месяцев 2014 года составили 116 млн грн.

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По состоянию на 17 ноября ведомство оценивало расходы на восстановление 1247 объектов железнодорожной инфраструктуры, поврежденны из-за боевых действий на востоке Украины, в 754,3 млн грн.

«Укрзализныця» прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины, где продолжаются военные действия, железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.