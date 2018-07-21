На Сумщине открыто еще одно дело по факту смерти 4-летней девочки, умершей после избиения отцом

Правоохранители считают, что в смерти девочки виноват не только ее отец, но и сотрудники органов и служб, осуществляющих социальное сопровождение семей.

В Сумской области открыто еще одно производство по факту смерти 4-летнего ребенка, который умер после избиения отцом.

Читайте такжеВ Сумской области суд взял под стражу мужчину, который избил свою дочь и оставил ее умирать

Как сообщила руководитель отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова, 20 июля полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 137 Уголовного кодекса ("ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлекшее смерть несовершеннолетнего").

«Жители села, в котором проживает семья, рассказали, что издевательства над ребенком продолжались постоянно. Поэтому следственным управлением полиции ГУ НП под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области принято решение об открытии соответствующего уголовного производства», - отметила Биганова.

По мнению правоохранителей, вследствие ненадлежащего исполнения сотрудниками органов и служб, которые занимаются защитой прав ребенка и осуществляют социальное сопровождение семьи, своих профессиональных и служебных обязанностей было допущено совершение в отношении малолетней преступления и ее смерть.

Следственные действия продолжаются.

Санкция статьи, по которой начато производство, предусматривает ограничение свободы на срок до четырех лет, или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности, или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Как сообщал УНИАН, 13 июля в селе Кальченки Белопольского района Сумской области мужчина избил свою четырехлетнюю дочь. На следующий день девочка скончалась. Согласно заключению медиков, ребенок получил очаговой травму головного мозга, а непосредственной причиной смерти стала механическая асфиксия пищевыми массами.

28-летнего мужчину задержали. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 121 и ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса ("умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения"; "заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению"), а 16 июля он взят под стражу сроком на 60 суток до 12 сентября включительно. Задержанному грозит до 8 лет лишения свободы.