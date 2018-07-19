"Все, кто по мосту доехал": в сети появились свежие фото пляжей Крыма

15:24, 19 июля 2018
Общество
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В сети появились свежие фото пляжей в оккупированном Россией Крыму. Как видно на фото, людей на пляже, не смотря на разгар сезона не так уж много. Некоторым спросом у отдыхающих пользуются только Судак и Коктебель.

Снимки опубликованы в Twitter RoksolanaToday&Крым.

Как видно на снимках, отдыхающие на пляжах Крыма практически отсутствуют. Некоторое количество туристов наблюдаются на пляжах в поселке Утес вблизи Алушты, в поселке Веселое и Коктебеле.

"Судак. Город не безлюден. Похоже,на сегодня только тут народ как то есть", - отмечает блогер.

Как сообщал УНИАН, продолжает фиксироваться усиленная милитаризация Россией Крымского полуострова с размещением многочисленного военного контингента и переброской огромного количества боевой техники и ракетных комплексов.

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Теги: #Крым#пляжи Крыма