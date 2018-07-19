"Все, кто по мосту доехал": в сети появились свежие фото пляжей Крыма

Некоторое количество отдыхающих наблюдаются на пляжах в поселке Утес вблизи Алушты, в поселке Веселое и Коктебеле.

п.Весёлое, Весёлая бухта. развеселая вчера pic.twitter.com/hnNmR4q3Mf — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 19 июля 2018 г.

В сети появились свежие фото пляжей в оккупированном Россией Крыму. Как видно на фото, людей на пляже, не смотря на разгар сезона не так уж много. Некоторым спросом у отдыхающих пользуются только Судак и Коктебель.

Снимки опубликованы в Twitter RoksolanaToday&Крым.

Как видно на снимках, отдыхающие на пляжах Крыма практически отсутствуют. Некоторое количество туристов наблюдаются на пляжах в поселке Утес вблизи Алушты, в поселке Веселое и Коктебеле.

Любимовка

Вода достаточно теплая

Тучки расходятся.Погода наладилась

сегодня так pic.twitter.com/BBNlNXC0aW — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 19 июля 2018 г.

Утес сейчас

На пляже ровно столько,сколько по мосту доехало pic.twitter.com/GFgJYv9DkN — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 19 июля 2018 г.

"Судак. Город не безлюден. Похоже,на сегодня только тут народ как то есть", - отмечает блогер.

Судак

Город не безлюден

Похоже,на сегодня только тут народ как то есть pic.twitter.com/e0h15L6Iga — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 19 июля 2018 г.

Как сообщал УНИАН, продолжает фиксироваться усиленная милитаризация Россией Крымского полуострова с размещением многочисленного военного контингента и переброской огромного количества боевой техники и ракетных комплексов.