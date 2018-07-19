"Все, кто по мосту доехал": в сети появились свежие фото пляжей Крыма
— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 19 июля 2018 г.
п.Весёлое, Весёлая бухта. развеселая вчера pic.twitter.com/hnNmR4q3Mf
В сети появились свежие фото пляжей в оккупированном Россией Крыму. Как видно на фото, людей на пляже, не смотря на разгар сезона не так уж много. Некоторым спросом у отдыхающих пользуются только Судак и Коктебель.
Снимки опубликованы в Twitter RoksolanaToday&Крым.
Как видно на снимках, отдыхающие на пляжах Крыма практически отсутствуют. Некоторое количество туристов наблюдаются на пляжах в поселке Утес вблизи Алушты, в поселке Веселое и Коктебеле.
Коктебель вчера— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 19 июля 2018 г.
18 ИЮЛЯ pic.twitter.com/m7GUHaRMPX
Любимовка вчера— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 19 июля 2018 г.
очень даже здорово pic.twitter.com/VkgMngWqis
Кацивели— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 19 июля 2018 г.
вчера вечером pic.twitter.com/aDllUaSYAM
Любимовка— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 19 июля 2018 г.
Вода достаточно теплая
Тучки расходятся.Погода наладилась
сегодня так pic.twitter.com/BBNlNXC0aW
Утес сейчас— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 19 июля 2018 г.
На пляже ровно столько,сколько по мосту доехало pic.twitter.com/GFgJYv9DkN
"Судак. Город не безлюден. Похоже,на сегодня только тут народ как то есть", - отмечает блогер.
Судак— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 19 июля 2018 г.
Город не безлюден
Похоже,на сегодня только тут народ как то есть pic.twitter.com/e0h15L6Iga
Как сообщал УНИАН, продолжает фиксироваться усиленная милитаризация Россией Крымского полуострова с размещением многочисленного военного контингента и переброской огромного количества боевой техники и ракетных комплексов.